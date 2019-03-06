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جهود وزارة الري في التعاون مع الدول الأفريقية.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 05:16 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
هاني حسين
قال يسري خفاجي المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن مصر تساهم في منع مخاطر الفيضان في أوغندا، والإمداد بمياه الشرب النقية.

وأضاف "خفاجي" في حواره في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، أن وزارة الري قامت بالتعاون مع شركة المقاولون العرب بتهذيب مجرى النهر في أوغندا وحميات الجوانب وإزالة الأحجار الكبيرة من النهر، بالإضافة إلى حفر أبار وخزانات أودية للاحتفاظ بالمياه وتخزينها في فصل الفيضان.

وتابع:" ساهمنا في إزالة الحشائش من بحيرة فيكتوريا، وأنشأنا أكثر من 180 بئراً جوفية في تنزانيا لتوفير مياه الشرب و60 بئراً في كينيا، و 10 محطات آبار مدعومة بالطاقة الشمسية في جنوب السودان".

وأكمل:" الدعم في أوغندا يتجاوز 30 مليون دولار على فترات طويلة، ومستمرون في التعاون مع الدول الأفريقية".

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