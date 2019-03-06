الإسلام والفنون الجميلة.. محاضرة بقصر ثقافة المنيا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث عقد بيت ثقافة ديرمواس محاضرة ثقافية بعنوان "الإسلام والفنون الجميلة" حاضر خلالها الشيخ سيد غانم، حيث تناول فيها موقف الإسلام من الفنون المختلفة، وأن الله جميل يحب الجمال والنظافة والنظام والإتقان، ومع كل عمل يهدف إلى تحقيق أهداف المجتمع وسموه أخلاقيا، وما يحقق رقي المجتمع سواء كان ذلك بالكلمة أو التعبير.





واشار إلى أن الفن هو مرآة المجتمع، يبرز مميزاته وعيوبه، فنسعى جميعا إلى تدعيم المميزات، وتقويم العيوب، لكن يجب ألا يكون هناك في العمل الفني ما يتعارض مع القيم الإسلامية والأخلاق أو إضرار بالغير، بل يكون هدفه الإصلاح والتقويم، وألا يكون هدفه التجارة وكسب المزيد من المال على حساب الأخلاق والآداب العامة.





كما أقام بيت ثقافة العدوة محاضرة علمية بعنوان "التعصب والتشدد ودور الرؤية الأدبية" حاضرها د.ربيع حمدى معتوق عضو لجنة الفتوى بمحافظة المنيا تحدث فيها عن كيفية نبذ العنف والتعصب والتشدد ونشر الوعى الثقافى.





بينما أقام بيت ثقافة مطاى ورشة فنية لتصميم علب هدايا بمدرسة العروبة.



