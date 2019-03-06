حصاد أخبار الكرة العالمية ليوم الثلاثاء 6 -3 -2019

شهد يوم الثلاثاء 6 - 3 - 2019، عددًا من الأخبار العالمية الهامة أبرزها توديع ريال مدريد لدوري الأبطال، واستبعاد ثلاثة من نجوم المنتخب الألماني.









- يرى طارق الدالي لاعب برشلونة الإسباني فرع الولايات المتحدة الأمريكية، أنه ترك مصر بسبب ما رآه من مما سماه بـ "الواسطة والمحسوبية" في قطاع الناشئين، خاصة الفترة القصيرة التي قضاها مع الأهلي موضحًا أسباب ضعف هذا القطاع العريض والفارق عن "أمريكا".













- أنهي فريق اياكس امستردام الشوط الأول متقدمًا على ريال مدريد بهدفين في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.













- وجه مدرب المنتخب الألماني بقيادة مديره الفني "يواكيم لوف" الشكر لكل من توماس مولر، وماتس هاملز وجيروم بواتينج على خدماتهم الاستثنائية بعد أن قرر عدم استدعائهم لصفوف المنتخب مرة أخرى.









- أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، عبر موقعه الرسمي عن إيقاف الحكم الكاميروني أنطوان ماكس ديبادو إسوما، الذي قاد المباراة التي جمعت فريق الرجاء البيضاوي، أمام مضيفه نهضة بركان، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية.











