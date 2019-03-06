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الوزراء: الموافقة على زيادة بدل الصحفيين منذ أسبوع واجتماع أمس لم يتطرق للبدل

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:24 ص
صدى البلد
محمود مطاوع
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء، كان بشأن بحث موقف المتأخرات المستحقة للضرائب والتأمينات على المؤسسات الصحفية القومية.

وأضاف "سعد" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن هذا الاجتماع لم يتطرق إلى زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع تم حسمه منذ أكثر من أسبوع .

وتقدّم ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمرشح على منصب نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي الحالية، بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، لطلب زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، وأقرّته الحكومة منذ أسبوع.

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