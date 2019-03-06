مهاجر مصري في كندا: الأجانب يعشقون حضارتنا.. فيديو

قال حنا بطرس، مهاجر مصري في كندا ويروج للسياحة المصرية، إنه "صور فيديو في شارع المعز أثناء رقصه على أغنية مصرية، حيث كان عفويًا، وحصل على ملايين المشاهدات".



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، "أنا أعيش في كندا منذ 30 عامًا، وابنتي تربت هناك، وتتحدث اللغة العربية بطلاقة، وشاركت في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وأنا أزور مصر كل عامين".



واشار إلى أن من يهاجر من مصر، يشعر بقيمتها، والأجانب في كندا يعشقونها، ويرغبون في زيارتها، والعالم كله يحب حضارتها".