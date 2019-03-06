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مجدي طلبة: ارتفاع في قيمة الصادرات المصرية بنسبة 15%

الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
حسام الحارتي
قال المهندس مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمنسوجات، إن هناك ارتفاعا بقيمة تتراوح ما بين 10 و15% في الصادرات المصرية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج " هنا العاصمة "، المذاع عبر فضائية "سي بي سي "، أن الصناعة المصرية تعرضت لصعوبات بعد اندلاع ثورة 25 يناير ، موضحا أنه للمرة الأولى منذ 9 سنوات يعترف رئيس الوزراء المصري، بان الصادرات تعتبر مسالة حياة او موت بالنسبة للدولة .

وأوضح أن الصادرات المصرية، كان من المفترض أن تصبح ضعف القيمة الحالية ، ولكن تأثرت بالظروف الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد مؤخرا ، مستطردا: "الان اصبح لدينا قيادة تحدد أهداف استراتيجية للصادرات ".

وأشار إلي وجود أكثر من 90 % من المصانع لم تحدث المعدات الخاصة بها خلال السنوات الماضية ،بالرغم من التطور التكنولوجي الذي تشهده البلاد والعالم.

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