مجدي طلبة: ارتفاع في قيمة الصادرات المصرية بنسبة 15%

قال المهندس مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمنسوجات، إن هناك ارتفاعا بقيمة تتراوح ما بين 10 و15% في الصادرات المصرية.





وأضاف خلال لقائه ببرنامج " هنا العاصمة "، المذاع عبر فضائية "سي بي سي "، أن الصناعة المصرية تعرضت لصعوبات بعد اندلاع ثورة 25 يناير ، موضحا أنه للمرة الأولى منذ 9 سنوات يعترف رئيس الوزراء المصري، بان الصادرات تعتبر مسالة حياة او موت بالنسبة للدولة .





وأوضح أن الصادرات المصرية، كان من المفترض أن تصبح ضعف القيمة الحالية ، ولكن تأثرت بالظروف الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد مؤخرا ، مستطردا: "الان اصبح لدينا قيادة تحدد أهداف استراتيجية للصادرات ".



