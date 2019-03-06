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بين الناس

أهالي الحي السابع بمدينة نصر يشكون تراكم القمامة

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
وسام مختار
استغاث أهالي الحي السابع بمدينة نصر، التابع لمحافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القراء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة بالشوارع.

وقال الأهالي في رسالتهم: "القمامة بالقرب من محكمة الحي السابع وبنك فيصل الإسلامى أكوام ملقاة على الأرض، لعدم وجود صناديق، وتظل مكانها لحين مرور سيارة جمع القمامة".

وناشدوا المسئولين بتوفير صناديق قمامة ووضعها بشوارع الحي.

ويُقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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