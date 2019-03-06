أهالي الحي السابع بمدينة نصر يشكون تراكم القمامة

استغاث أهالي الحي السابع بمدينة نصر، التابع لمحافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القراء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة بالشوارع.





وقال الأهالي في رسالتهم: "القمامة بالقرب من محكمة الحي السابع وبنك فيصل الإسلامى أكوام ملقاة على الأرض، لعدم وجود صناديق، وتظل مكانها لحين مرور سيارة جمع القمامة".





وناشدوا المسئولين بتوفير صناديق قمامة ووضعها بشوارع الحي.



