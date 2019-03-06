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نيفين جامع توضح معايير حصول جهاز تنمية المشروعات على جائزة ختم المساواة.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:11 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
محمد القاضي
قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن جائزة ختم المساواة بين الجنسين، تعتبر شهادة دولية تعطى لأي جهة تحقق معايير المساواة.

وأوضحت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التزام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بمعايير المساواة بين الجنسين سبب حصوله علي الجائزة، مشيرة إلي أن المعايير تقتضي المساواة بين الجنسين الرجل والمرأة، والاهتمام بتنمية كل ما يخص السيدات سواء على مستوى المؤسسة أو من حيث أهدف الجهاز الخارجية والاهتمام بالمرأة وتمكينها.

وأضافت أن هناك 6 معايير تم اختيار الجائزة علي أساسها وهي، الإدارة المستجيبة للمنظور الاجتماعي، والقدرات، والكفاءات، والبيئة الداخلية الموجودة في الجهاز، والشركات الخارجية التي يقوم بها الجهاز، وآليات التنفيذ. 

وأشارت إلي أن هناك محاور تسببت في اتاحة الجائزة لجهاز تنمية المشروعات وهي، محور البيانات والمعلومات، فمن السهل أن توضح طبيعة البيانات المطلوبة، ومحور الاجتماعات والمقابلات الفردية، والحلقات النقاشية لإبداء الرأي في المعايير التي وضعوها.

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