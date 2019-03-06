مواطن لوزير الإسكان: نفسى أعيش حياة كريمة أنا وأولادى

ناشد المواطن خالد رمضان، البالغ من العمر ٣٨عاما، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، بتوفير وحدة سكنية له يأويه هو وأسرته.



ويقول فى رسالته: أنا راجل أرزقى وعلى قد حالي، ومريض بانزلاق غضروفى، وعايش فى غرفة تحت السلم، وبنعانى كل شتاء من البرودة والرطوبة الشديدة، واحنا ملناش مكان تانى لأن هنا أكل عيشنا، وأنا مش عارف أعمل إيه وفى رقبتى ثلاثة أبناء وفى مراحل تعليمية، ونفسى ياخدوا شهادة فى المستقبل، تريحنا من الشقى اللى عايشين فيه ده، نفسى أعيش حياة كريمة، وأبسط طلباتى أن تتوفر لى شقة عشان أخلص من عذاب الأوضة اللى عايشين فيها دي".



وناشد من يرغب فى المساعدة التواصل على رقم 01064805600.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



