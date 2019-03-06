ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الدمرداش يطالب وزير الزراعة بحل أزمة وقف تصدير البصل للسعودية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:22 ص
الدكتور عز الدين
الدكتور عز الدين أبو ستيت ، وزير الزراعة
حسام الحارتي
ناشد عبد الحميد الدمرداش، رئيس مجلس الصادرات الزراعية، الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، بضرورة التحرك تجاه المملكة العربية السعودية، وإنهاء أزمة تصدير البصل المصري إلى السعودية .

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن بعض الدول الخليجية تضع اشتراطات مبالغ فيها، في معايير سلامة واردات المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى توقيف بعض المحاصيل الزراعية مشاكل تتعلق بالمبيدات الزراعية مؤخرا .

واوضح ان الدولة تصدر 4 ملايين طن خضروات وفاكهة سنويا ،بقيمة تقارب 2.2 مليار دولار.

وأكد أن الدول الخليجية يجب أن تخطر الحجر الزراعي المصري، الممثل في الدولة المصرية بوجود أي مشكلة في الصادرات ووقف التعامل مع المصدر، وليس مع الدولة ، في حالة ظهور مشكلة تخص المحاصيل .

ترشيحاتنا

الحكومة تنفق 43.1 مليار جنيه مكافآت موظفين في 6 شهور

مصر تشارك بانطلاق فعاليات بورصة برلين السياحية.. اليوم

لطفي لبيب: أجري زاد 10 مرات بسبب عادل إمام.. فيديو

تصريح مفاجئ.. واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

ضبط مصنع أعلاف بدون ترخيص ومبيدات زراعية ومنتهية الصلاحية بالبحيرة.. صور

لطفي لبيب: سأعود للسينما بفيلم جديد مع البرنس أحمد حلمي.. فيديو

تامر حسني يجتاز المليون الـ21 بـ ناسيني ليه.. فيديو

أوستن أموتو يكشف شروطه للاستمرار مع المصري البورسعيدي.. فيديو

حكيم زياش يقضي على آمال ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

اتحاد الكرة لـ الزمالك: مباراة جوجورماهيا في الكونفيدرالية بحضور 10 آلاف مشجع

وزير التعليم يرد على تخوفات طلاب أولى ثانوي من امتحان شهر مارس

مجدي طلبة: ارتفاع في قيمة الصادرات المصرية بنسبة 15%

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

فيديو

جهود وزارة الري في التعاون مع الدول الأفريقية.. فيديو
الري: فترة الإسراف في استهلاك مياه النيل أثرت على ثقافة استخدامها.. فيديو
عبدالمحسن سلامة: دعم الصحف القومية وإيرادات الإعلانات في انخفاض مستمر
الري: 20 مليار متر مكعب عجزاً في المياه وخطة استراتيجية لسد الفجوة.. فيديو
محمد فضل يكشف تفاصيل مهمة في خطة إقامة بطولة الأمم الأفريقية 2019.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟