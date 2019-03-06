الدمرداش يطالب وزير الزراعة بحل أزمة وقف تصدير البصل للسعودية

ناشد عبد الحميد الدمرداش، رئيس مجلس الصادرات الزراعية، الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، بضرورة التحرك تجاه المملكة العربية السعودية، وإنهاء أزمة تصدير البصل المصري إلى السعودية .





وأضاف خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن بعض الدول الخليجية تضع اشتراطات مبالغ فيها، في معايير سلامة واردات المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى توقيف بعض المحاصيل الزراعية مشاكل تتعلق بالمبيدات الزراعية مؤخرا .





واوضح ان الدولة تصدر 4 ملايين طن خضروات وفاكهة سنويا ،بقيمة تقارب 2.2 مليار دولار.



