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رياضة

فضل: إعلام المصريين المنظم لحفل افتتاح وختام أمم أفريقيا.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:40 ص
كأس الأمم الافريقية
كأس الأمم الافريقية
محمد رشاد
أعلن محمد فضل مدير بطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في مصر خلال شهر يونيو المقبل، إسناد تنظيم حفلي افتتاح وختام البطولة، إلى مجموعة إعلام المصريين.

وقال فضل عبر قناة أون سبورت: "مجموعة إعلام المصريين هي المسؤولة عن تنظيم حفلي الافتتاح والختام للبطولة، العديد من الشركات الكبيرة تقدمت للفوز بتنظيم حفلي الافتتاح والختام للبطولة، وسيتم اختيار الشركة المنظمة بالاتفاق مع مجموعة إعلام المصريين خلال الفترة المقبلة".

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، كمل تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا بواقع 6 مجموعات.


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