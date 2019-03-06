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فن

نوال الزغبي تحتفل بألبومها كده باي بحضور نجوى كرم.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:57 ص
صدى البلد
سعيد فراج
احتفلت الفنانة نوال الزغبي بألبومها الجديد "كدة باي" في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت، والذي نظمته شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، المنتجة له. 

شهد الحفل حضور سالم الهندي رئيس شركة روتانا، والفنانة نجوى كرم، وعدد من الإعلاميين اللبنانيين، فيما أطلت نوال الزغبي على حضور الحفل مرتدية "جمبسوت" نبيتي اللون من ماركة لابورجوازي مع عقد ماسي مميز، وتألقت بكل أغاني ألبومها الجديد "كدة باي". 

ويتضمن الألبوم 10 أغاني من بينها 7 باللهجة المصرية، و2 باللبنانية، وواحدة فقط بالعراقية، وهي «كده باي، ما تصبح صبح، جوا قلبه، محاية، مش خايفة، اللي براسي عملته، اه يا سيدي، مية وجع، الجمال له ناسه، ايام صعبة». 

ويعد الألبوم هو أول الأعمال الفنية التي تجمع بين نوال الزغبي وروتانا بعد انقطاع 10 سنوات.

وتعاونت «نوال» في الألبوم، مع أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ونديم الشاعري.

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