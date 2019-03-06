ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

قرار جديد من الجبلاية عن مباراة الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:14 ص
أ ش أ
أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا إلى نادي الاتحاد السكندري، بشأن الحضور الجماهيري لمباراته أمام الإنتاج الحربي.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الإنتاج الحربي، غدا الخميس المقبل، على ملعب استاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر خطابه للنادي السكندري، أن المباراة ستقام الخميس بدون حضور جماهيري.

وسبق أن تلقى نادي الاتحاد، خطابًا رسميًا، أمس، من "الجبلاية" يتضمن قرارًا بنقل مباراته مع الإنتاج إلى ملعب بتروسبورت، بدلًا من ملعب استاد جهاز الرياضة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع عشر بجدول مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الإنتاج الحربي الذي يحتل المركز السابع.

ترشيحاتنا

وزير التعليم يرد على تخوفات طلاب أولى ثانوي من امتحان شهر مارس

ياسر رزق: السيسي أعاد بناء الدولة بمعنى الكلمة

تحول إلى موضة.. شارب طيار هندي يشبه مقود الدراجة

600 مليون دولار حجم تجارة الأعضاء بالعالم خلال 2018

قطار محاكمات اليوم.. محاكمة المتهمين بخلية طلاب داعش.. وآخرين في قضية محاولة اغتيال السيسي.. ومحاكمة آخر بهتك عرض طفلة داخل محطة مترو الشهداء

الشرطة الفرنسية تقتل شريكة متطرف طعن حارسين بالسجن

أحمد آدم: انتشار التوك توك يخلق فجوة في الأيدي العاملة.. فيديو

زلزال عنيف يضرب جزيرة في الفلبين بقوة 5.7 ريختر

الإفتاء توضح معايير اختيار الزوج الصالح حتى لا تندم المرأة.. فيديو

مجدي طلبة: ارتفاع في قيمة الصادرات المصرية بنسبة 15%

الخارجية الأمريكية تكشف عن موقفها تجاه احتجاجات الجزائر

الري: فترة الإسراف في استهلاك مياه النيل أثرت على ثقافة استخدامها.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

فيديو

شويكار عن تدهور حالتها الصحية: بينشروا شائعات كل ما البلد تتحسن.. فيديو
جهود وزارة الري في التعاون مع الدول الأفريقية.. فيديو
الري: فترة الإسراف في استهلاك مياه النيل أثرت على ثقافة استخدامها.. فيديو
عبدالمحسن سلامة: دعم الصحف القومية وإيرادات الإعلانات في انخفاض مستمر
الري: 20 مليار متر مكعب عجزاً في المياه وخطة استراتيجية لسد الفجوة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟