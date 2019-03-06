قرار جديد من الجبلاية عن مباراة الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا إلى نادي الاتحاد السكندري، بشأن الحضور الجماهيري لمباراته أمام الإنتاج الحربي.





ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الإنتاج الحربي، غدا الخميس المقبل، على ملعب استاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر خطابه للنادي السكندري، أن المباراة ستقام الخميس بدون حضور جماهيري.





وسبق أن تلقى نادي الاتحاد، خطابًا رسميًا، أمس، من "الجبلاية" يتضمن قرارًا بنقل مباراته مع الإنتاج إلى ملعب بتروسبورت، بدلًا من ملعب استاد جهاز الرياضة.



