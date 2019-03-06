أحمد موسى: الرئيس يفتتح 4 أنفاق في بورسعيد والإسماعيلية خلال أبريل.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيفتتح 4 أنفاق في بورسعيد والإسماعيلية، وإنشاء 8 كباري أخرى خلال شهر أبريل المقبل، تزامنًا مع احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء.





وتوقع «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، ارتفاع دخل قناة السويس خلال العام الجاري إلى 6 مليارات دولار، ليصل إلى أعلى رقم في تاريخها، مشيرا إلى أن أكثر من مليار طن عبرت خلال القناة، وهذا لم يحدث من قبل.



