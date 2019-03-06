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توك شو

شويكار عن تدهور حالتها الصحية: بينشروا شائعات كل ما البلد تتحسن.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:36 ص
شويكار
شويكار
هاني حسين
نفت الفنانة "شويكار" شائعة تدهور حالتها الصحية، قائلة: "والله العظيم أنا كويسة جدًا وزي القردة، وعائلتي بتتخض لما تسمع شائعات تدهور حالتي الصحية".

وأضافت " شويكار " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، إن هاتفها متاح على مدار اليوم، ويستطيع أي فرد التأكد من صحة الشائعة عن طريق الاتصال بها، مضيفة: "فيه ناس كل أما تشوف تحسن في البلد، تنشر الشائعات".

وأكملت:" الكذب أصبح فيروسًا، ولازم نقضي عليه في أسرع وقت ممكن"، مضيفة: "اتابع كافة الاعمال الفنية الجديدة وانا شايفة اكتر واحدة دمها خفيف وممثلة جيدة هي دنيا سمير غانم".

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