فجر اليوم.. بعثة الأهلي تغادر إلى الكونغو لملاقاة فيتا كلوب بدوري الأبطال

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، القاهرة، فجر اليوم الأربعاء، متجهة إلى الكونغو الديمقراطية، لملاقاة مضيفها فريق فيتا كلوب، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وتضم بعثة الأهلي، كل من"مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، ومحمد يوسف، المدرب العام، وسباستيان المدرب المساعد، وسامي قمصان، المدرب، وأليخاندرو، مدربا للأحمال، وطارق سليمان، مدربا لحراس المرمى".





واختار الجهاز الفني للاهلي قائمة، تضم 21 لاعبًا للمباراة هم: محمد الشناوي، وعلي لطفي؛ ومحمد هاني، وأحمد فتحي، وياسر إبراهيم، وسعد سمير، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف؛ وعلي معلول، ومحمود وحيد، وإسلام محارب، وعمرو السولية، وهشام محمد، وكريم نيدفيد، وناصر ماهر، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وأحمد حمودي؛ وأجاي، ووليد أزارو، ومروان محسن.



