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لطفي لبيب: أحمد مكي كان مرشحاً لإخراج تامر وشوقية.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:17 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
كشف الفنان لطفي لبيب عن دوره في مشاركة الفنان أحمد مكي في "سيت كوم" تامر وشوقية؛ موضحا أنه شارك في جميع أعمال "مكي" تقريبا.

وأوضح خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»؛ تقديم «اسعاد يونس»؛ أنه المرشح لـ"ـتامر وشوقية" كان شخصا لا يحتمل، ولا يذكر اسمه، أما "مكي" فكان مرشحا لإخراج المسلسل، وعندما طلب المخرج والمنتج شريف عرفة رأيه، رشح أحمد مكي للدور.

ونفى لبيب؛ ما تتداوله وسائل التواصل الإجتماعي من تعرضه لوعكة صحية؛ لافتا الى أن بصحة جيدة وينتظر عملا فنيا قويا للمشاركة فيه. 

وأشار إلى ان من بين المعلومات المغلوطة المنتشرة عنه في مواقع التواصل: «بيقولوا عندي جلطة في المخ .. بس جالي مخ منين».

واستطرد لبيب: «الأعمال الفنية قلت في الفترة الأخيرة .. بس ده طبيعي، ولذلك بدأت في الكتابة».

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