ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: إدراج ميليشيا حركة النجباء العراقية في قائمة الإرهاب

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:46 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إدراج ميليشيا "حركة النجباء" العراقية، وقائدها أكرم الكعبي في قائمة الإرهاب.

وقالت الوزارة، في بيان، أوردته قناة الحرة الأمريكية، مساء الثلاثاء، إن قرار الإدراج يهدف إلى منع الموارد التي تستخدمها "النجباء" وقائدها في "التخطيط للهجمات الإرهابية وتنفيذها".

وأوضحت أن "الكعبي" أسس- في 2013- ميليشيا حركة النجباء المدعومة من إيران، مضيفة أن تلك الحركة تحصل على تمويل من الحكومة العراقية التي لا تسيطر عليها.

وأضافت أن الحركة أعلنت ولاءها لإيران وللمرشد الإيراني الأعلى آية الله خامنئي.

ويعني القرار، تجميد جميع ممتلكات ومصالح الحركة وقائدها، وحظر انخراط الأمريكيين في أي تعامل معهم.

ترشيحاتنا

فرح علي تنشر صورا بصحبة حميد أحداد وزوجته

الافتاء توضح حكم المسح على الملابس أثناء الوضوء خلال الشتاء.. فيديو

مراتي بتضربني كل يوم قدام الولاد.. أغرب قضية في محكمة الأسرة.. فيديو

شاهد.. مذيع يتحدى صاحب قدرات خارقة على الهواء.. ويستدعى فريق الإعداد

الأرصاد: الأمطار الغزيرة والرعدية مستمرة غدًا وهذا هو موعد تحسن الطقس

حالة الطقس اليوم الأربعاء 6 /3 /2019 في مصر والدول العربية

إحالة أوراق 4 من عناصر الإخوان الإرهابية فى الفيوم إلى المفتي

مصر تشرق من ميناء شرق.. مميش والوزير يطلقان أول سفينة تصدير من بورسعيد .. فيديو

ليلة بكت فيها مدريد.. أياكس يهزم بطل أوروبا برباعية ويطرده من دوري الأبطال.. فيديو

هشام طلعت مصطفى: أسعار مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة غير مبالغ فيها

المتحدث باسم محافظة البحيرة يكشف آخر تطورات حادث الطريق الزراعي

وفاة والد نجم الزمالك.. والنادى يسمح له بالسفر إلى المغرب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

فيديو

الري: 20 مليار متر مكعب عجزاً في المياه وخطة استراتيجية لسد الفجوة.. فيديو
محمد فضل يكشف تفاصيل مهمة في خطة إقامة بطولة الأمم الأفريقية 2019.. فيديو
ياسر رزق: مصر بيت خبرة للمؤسسات الصحفية العربية
الوزراء: لابد من إعادة هيكلة الصحف الورقية والقيام بالإصلاحات
الري: وزارة الزراعة أكبر مستهلك للمياه باعتبارها عصب الأمن الغذائي في مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟