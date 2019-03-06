الخارجية الأمريكية: إدراج ميليشيا حركة النجباء العراقية في قائمة الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إدراج ميليشيا "حركة النجباء" العراقية، وقائدها أكرم الكعبي في قائمة الإرهاب.





وقالت الوزارة، في بيان، أوردته قناة الحرة الأمريكية، مساء الثلاثاء، إن قرار الإدراج يهدف إلى منع الموارد التي تستخدمها "النجباء" وقائدها في "التخطيط للهجمات الإرهابية وتنفيذها".





وأوضحت أن "الكعبي" أسس- في 2013- ميليشيا حركة النجباء المدعومة من إيران، مضيفة أن تلك الحركة تحصل على تمويل من الحكومة العراقية التي لا تسيطر عليها.





وأضافت أن الحركة أعلنت ولاءها لإيران وللمرشد الإيراني الأعلى آية الله خامنئي.



