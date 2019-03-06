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بين الناس

سكان مصطفى النحاس بمدينة نصر يشكون من انتشار الكلاب الشرسة

الأربعاء 06/مارس/2019 - 03:02 م
صدى البلد
وسام مختار
شكا سكان شارع مصطفى النحاس بمنطقة مدينة نصر، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بالعمائر وهى شرسة وتهاجم الأطفال والكبار وعدوانية.

ويقول السكان في رسالتهم: أين الحى؟ وأين مديرية الطب البيطري من انتشار هذه الظاهرة؟، وعلاوة على ذلك يوجد خارج المدينة في اتجاه جامع المعصراوي على ناصية مصطفى النحاس انتشار رهيب للقمامة، التى تملأ المكان بالأوبئة والحشرات، وأيضا انتشار كثيف للتوكتوك الذي يسوقه الصبيان حديث السن.

وناشدوا المسئولين بالعمل على إيجاد حل في أقرب فرصة لإنقاذ أرواحهم.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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