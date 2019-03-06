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أخبار العالم

الشرطة الفرنسية تعتقل متطرفاً وزوجته بعد طعنه حارسين في السجن

الأربعاء 06/مارس/2019 - 02:15 ص
صدى البلد
حسن محرم
أعادت الشرطة الفرنسية السيطرة على سجين متطرف، طعن حارسين في الحبس.

وذكرت إذاعة "فرانس سوار" الفرنسية أن سجن كونديه سور سارت في حالة طوارئ قصوى، بعد مهاجمة سجين متطرف حارسين للسجن، وطعنهما وهو يصرخ "الله أكبر"، خلال زيارة زوجته له.

وأشار الموقع الى أن السجين تحصن داخل غرفة للزيارات الأسرية بعد طعنه لحارسين، موضحا أن المصابين في حالة حرجة.

وبحسب مسؤولين في الشرطة الفرنسية، فإن السجين شن الهجوم خلال زيارة زوجته له، والتي أوضحت أنه تطرف داخل السجن.

واستهدفت الشرطة الغرفة التي تحصن بها السجين وزوجته، باستخدام قنابل صوتية لتشتيت انتباههما.

وبعد اعتقال الاثنين، أجرى وزير العدل الفرنسي، نيكول بيلوبي، زيارة إلى السجن، وكذلك إلى الحارسين المصابين الذين تم نقلهما إلى المشفى.

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