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أخبار العالم

الرئيس السنغالي: كل مواطن يتمتع بنفس الحرية.. ويستحق أن يسمع له

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:44 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال الرئيس السنغالي ماكي صال، إنه سيكون رئيسا لجميع السنغاليين، مشددًا على احترامه لجميع من صوت في الانتخابات الرئاسية سواء له أو لمنافسيه.

وأضاف الرئيس المنتخب لفترة ثانية - في خطاب، الثلاثاء، بثه التليفزيون السنغالي-: "سأكون رئيسا لجميع السنغاليين ، لأن هذا هو العبء الذي يقع على عاتقي بموجب الدستور.. في نظري لم يكن هناك فائز ولا خاسر.. الآن بعد أن انتهت الحملة الانتخابية بالتأكيد أرى أنه لم يعد هناك ناخبين أو معسكرات تميزت بالألوان أو ترسيمها بخطوط حزبية.. لا أرى سوى معسكر واحد هو السنغال" 

واستطرد أن هذا العقد الجديد من الثقة الذي أقدره يحفزني على مضاعفة جهودي للقيام بما هو أكثر وأفضل.. كل صوت في 24 فبراير سواء كان من الأغلبية الرئاسية أو من المعارضة، يستحق أن يُسمَع ويُحترم، لأنه يتمتع بنفس الحرية.

واقرت المحكمة الدستورية في السنغال، في وقت سابق، من أمس، فوز ماكي صال بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، بنسبة تجاوزت الـ58% من إجمالي الناخبين.

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