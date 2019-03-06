عبدالمحسن سلامة: دعم الصحف القومية وإيرادات الإعلانات في انخفاض مستمر

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن هناك مشاكل في صناعة الصحافة بمصر والعالم، وفي الصحافة القومية، موضحا أن الأخيرة أفضل حالا من باقي الصحف الأخرى.





وأضاف "سلامة" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "مانشيت" المذاع على قناة " أون إي"، أن مؤسسة الأهرام تطبع 90% من الصحف الخاصة والحزبية، وتوجد 5 صحف عليها مديونيات متراكمة، ونحاول أن نعيد جدولتها وتقديم تيسيرات، حتى تستمر ولا تغلق.





وأكد أننا نواجه مشكلة الصحافة منذ عام 2011، فقبل ثورة 25 يناير كانت الأهرام لديها 525 مليون جنيه فائض صافي ودائع بدون اي التزامات ولا أي مستحقات، لافتا إلى أن انهيار السوق الاقتصادي والإعلانات بشكل كبير تسبب في تدهور أحوال الصحف القومية .





واستطرد:" قبل 25 يناير ايرادات اعلانات الاهرام كانت مليارا و500 مليون جنيه، ولكنها في التوقيت الحالي وصلت إلى الثلث، والجريدة تتكلف 8 جنيهات وتباع بـ جنيهان، فيتم دعم النسخة الواحدة بـ6 جنيهات ولن نستطيع بيع الجريدة الواحدة بـ10 جنيهات".



