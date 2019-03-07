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بين الناس

أهالي القناطر يطالبون بسلم مشاة على الطريق الإقليمي بمحور الخطاطبة

الخميس 07/مارس/2019 - 07:18 ص
صدى البلد
وسام مختار
ناشد أهالي قرى بني سلامة ووردان واتريس وأبو غالب بمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، يطالبون فيها بضرورة عمل "مطلع ومنزل" وسلم مشاة على طريق الدائرى الإقليمي محور الخطاطبة.

ويقول الأهالي في شكواهم: نعاني نحن سكان قرى منشأة القناطر بشمال الجيزة، من عدم استكمال النزلة والطلعة الإقليمى محور الخطاطبة على طريق المناشي الخطاطبة السريع، رغم وجود بدايتهما ونهايتهما أعلى الرياح البحيري، إذ تم عمل نزلة واحدة فقط بدلا من اثنين وطلعة واحدة أيضا، مما يضطرهم إلى السير مسافة طويلة للعودة والدوران مطالبين بعمل سلم لعبور المشاة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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