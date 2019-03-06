خبير يكشف بداية مومو من صورة إعلانية وحتى عروسة قاتلة

قال المهندس مصطفي أبو جمرة، خبير نظم المعلومات وميديا رقمية، إن انتشار لعبة "مومو"، بدأ من حلقات إلكترونية تخاطب الأطفال بالإنجليزية، ونالت شهرة كبيرة بالولايات المتحدة الأمريكية.





وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن بعض الأشخاص استغلوا انتشار اللعبة، وبدأوا في وضع لقطات صغيرة منها وسط برامج الأطفال، خلال محرك الاعلانات عبر الانترنت، موضحا انه تمت ازالة تلك اللقطات بعد حدوث فزع بين الأطفال وتم تقديمها مرة أخرى، ولكن من خلال المحتوى الذي يقدم للأطفال عبر "يوتيوب".



