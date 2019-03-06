ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

خبير يكشف بداية مومو من صورة إعلانية وحتى عروسة قاتلة

الأربعاء 06/مارس/2019 - 02:55 ص
مومو
مومو
حسام الحارتي
قال المهندس مصطفي أبو جمرة، خبير نظم المعلومات وميديا رقمية، إن انتشار لعبة "مومو"، بدأ من حلقات إلكترونية تخاطب الأطفال بالإنجليزية، ونالت شهرة كبيرة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن بعض الأشخاص استغلوا انتشار اللعبة، وبدأوا في وضع لقطات صغيرة منها وسط برامج الأطفال، خلال محرك الاعلانات عبر الانترنت، موضحا انه تمت ازالة تلك اللقطات بعد حدوث فزع بين الأطفال وتم تقديمها مرة أخرى، ولكن من خلال المحتوى الذي يقدم للأطفال عبر "يوتيوب".

واستطرد خبير نظم المعلومات أن الهدف من تلك اللعبة، هو لفت أنظار أولياء الأمور، للاهتمام بأبنائهم.

ترشيحاتنا

محمد فضل يكشف تفاصيل مهمة في خطة إقامة بطولة الأمم الأفريقية 2019.. فيديو

انتصار لـ أشرف عبد الباقي: 10 سنين راجل وست ستات ومفيش فايدة

مصادر تكشف تفاصيل محاولة سرقة مخزن آثار 18 بسقارة

استاد بورسعيد مهدد بالاستبعاد من استضافة كأس الأمم الأفريقية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 6 /3 /2019 بمحافظات مصر

لاعب برشلونة لـ صدى البلد: الواسطة سبب رحيلي عن مصر.. والعودة للأهلي أو الزمالك محل دراسة

رسمياً.. الأهلي يفقد جهود حمدي فتحي أمام الزمالك

الأرصاد تكشف موعد توقف سقوط الأمطار .. فيديو

في استجابة سريعة للناتو..أمريكا ستعاقب أردوغان بسبب منظومة إس 400

معتز مطر حرامي.. بلاغ للنائب العام يتهم المذيع الإرهابي بالسرقة

كرم جبر: لقائي مع مدبولي خصص لإصلاح الهياكل التمويلية للمؤسسات القومية

ياسر رزق: المواطن المصري يحمل رئيس الجمهورية كل شيء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

فيديو

الري: 20 مليار متر مكعب عجزاً في المياه وخطة استراتيجية لسد الفجوة.. فيديو
محمد فضل يكشف تفاصيل مهمة في خطة إقامة بطولة الأمم الأفريقية 2019.. فيديو
ياسر رزق: مصر بيت خبرة للمؤسسات الصحفية العربية
الوزراء: لابد من إعادة هيكلة الصحف الورقية والقيام بالإصلاحات
الري: وزارة الزراعة أكبر مستهلك للمياه باعتبارها عصب الأمن الغذائي في مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟