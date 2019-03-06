أوستن أموتو يكشف شروطه للاستمرار مع المصري البورسعيدي.. فيديو

أكد أوستن أموتو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، أن نصائح إيهاب جلال المدير الفنى للفريق، هي السبب الرئيسي في تألقه مع الفريق.





وأضاف اللاعب النيجيرى المحترف بصفوف المصرى خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" على قناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر، أنه بانتظار نهاية الموسم لتحديد وجهته المقبلة، مؤكدًا أنه سيقرر ما إذا كان سيتلقى عرضًا ماليا جادًا للانتقال الى صفوف أى من الفرق المصرية أو الخارجية، وفى حال تلقيه العرض المالى من المصرى بالشكل الذى يرضيه، سيستمر بطبيعة الحال.





وقال أموتو: "إيهاب جلال عرف الكيفية التى تجعلنى بأفضل حالاتى، كما أنه نصحنى كلما أستطيع الجرى فى الملعب أحرز أهدافا بطريقة سهلة"، مشددًا على أنه من أفضل المدربين الذين تعامل معهم خلال مسيرته الكروية.



