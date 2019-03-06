ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

شاهد.. رسائل دعم لـ محمد صلاح بعد الانتقادات الأخيرة.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:13 ص
صدى البلد
احمد قطب _ عدسة : أشرف العمدة
محمد صلاح هو لاعب عالمي وفخر لكل العرب كما يطلق عليه عشاقه فى مصر والوطن العربى والعالم أجمع، ويلعب محمد نادى ليفربول الإنجليزى، وحصل على مجموعة من الجوائز العالمية جعلته فى مقدمة صفوف لاعبى كرة القدم العالميين، مثل "الحذاء الذهبى فى الدورى الإنجليزى، أفضل لاعب فى إنجلترا، هداف الدورى الإنجليزى، وأفضل لاعب العام فى أفريقيا، وغيرها الكثير.

وفي آخر 6 مباريات خاضها فريق ليفربول، المنافس على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لم يحرز نجمه محمد صلاح إلا هدفا واحدا فقط.

ويبدو أن محمد صلاح، هداف البريميرليج في الموسم الماضي برصيد 32 هدفا، يعاني مؤخرا من عدم قدرته على إحراز أهداف.

المشكلة لا تكمن بمحمد صلاح وحده، ولكنه تتجاوزه لتشمل فريق ليفربول بأكمله، وأنها أعمق مما يعتقد البعض.

وتلقى، محمد صلاح تلقى انتقادات واسعة بعد غيابه عن التهديف المباريات السابقة بداية من بايرن ميونخ وصولًا بإيفرتون الذي أضاع فرصتين أمام المرمى .

وهذه هي المرة الأولى منذ انضمام صلاح إلى ليفربول التي لا يتمكن خلالها من إحراز إلا هدف وحيد في 6 مباريات، أو لا يتمكن من إحراز أي هدف في 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.


وتلقى، محمد صلاح تلقى انتقادات واسعة بعد غيابه عن التهديف المباريات السابقة بداية من بايرن ميونخ وصولًا بإيفرتون الذي أضاع فرصتين أمام المرمى .

عدسة "صدي البلد" رصدت آراء بعض المشجعين حول هذه الانتقادات الأخيرة للكابتن محمد صلاح.

في البداية يقول محمد عادل، أحد مشجعي كرة القدم: أحب أن أقول لـ الكابتن محمد صلاح إن الشعب المصري يساندك ضد الانتقادات التي تواجهها فأنت نجم ليفربول وأود أن أقول له لا تلتفت لكل هذه الانتقادات أنت أفضل لاعب في العالم.

وأضاف أحمد رجب أحد المشجعين بوجوب أن يهتم محمد صلاح بالكرة فقط وعدم النظر إلى السوشيال ميديا والابتعاد عن وكيل أعماله لأنه السبب في أغلب الانتقادات وهبوط مستواه في الفترة الأخيرة بسبب الإعلانات الأخيرة له.

وتابع محمد سعيد أن الانتقادات التي حدثت بعد حادث قطار محطة مصر في غير محلها بسبب أن محمد صلاح أوضح في فترة سابقة انه بيكون مسئول عن حسابه على الانستجرام وأن أغلب المنشورات الخاصة بحسابه على الفيس بوك بيتم جدولتها ونشرها من خلال جدول زمني تلقائي.

ترشيحاتنا

استسلام المئات من عناصر داعش في آخر جيب له بسوريا

وزير التعليم يرد على تخوفات طلاب أولى ثانوي من امتحان شهر مارس

نفوق الفيل الأكثر حزناً في العالم بعد 43 عاماً من العذاب

شويكار عن تدهور حالتها الصحية: بينشروا شائعات كل ما البلد تتحسن.. فيديو

فريدمان ينتقد ترامب: عمق الديكتاتورية في العالم.. وأبعد أمريكا عن مبادئها

إليوت أبرامز: واشنطن لا تعتزم التدخل عسكرياً لحل أزمة فنزويلا

شاهد.. رسائل دعم لـ محمد صلاح بعد الانتقادات الأخيرة.. فيديو

تعرف على سعر متر الوحدات السكنية في أغلى 7 مناطق داخل العاصمة

فضل: إعلام المصريين المنظم لحفل افتتاح وختام أمم أفريقيا.. فيديو

لطفي لبيب: أجري زاد 10 مرات بسبب عادل إمام.. فيديو

أحمد آدم: انتشار التوك توك يخلق فجوة في الأيدي العاملة.. فيديو

جمعة يشيد بتأكيد السيسي مراعاة الحوار الحضاري لثقافة وخصوصيات الآخرين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

فيديو

فيديوجراف| الروبوت الفهد
شويكار عن تدهور حالتها الصحية: بينشروا شائعات كل ما البلد تتحسن.. فيديو
جهود وزارة الري في التعاون مع الدول الأفريقية.. فيديو
الري: فترة الإسراف في استهلاك مياه النيل أثرت على ثقافة استخدامها.. فيديو
عبدالمحسن سلامة: دعم الصحف القومية وإيرادات الإعلانات في انخفاض مستمر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟