شاهد.. رسائل دعم لـ محمد صلاح بعد الانتقادات الأخيرة.. فيديو

محمد صلاح هو لاعب عالمي وفخر لكل العرب كما يطلق عليه عشاقه فى مصر والوطن العربى والعالم أجمع، ويلعب محمد نادى ليفربول الإنجليزى، وحصل على مجموعة من الجوائز العالمية جعلته فى مقدمة صفوف لاعبى كرة القدم العالميين، مثل "الحذاء الذهبى فى الدورى الإنجليزى، أفضل لاعب فى إنجلترا، هداف الدورى الإنجليزى، وأفضل لاعب العام فى أفريقيا، وغيرها الكثير.





وفي آخر 6 مباريات خاضها فريق ليفربول، المنافس على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لم يحرز نجمه محمد صلاح إلا هدفا واحدا فقط.





ويبدو أن محمد صلاح، هداف البريميرليج في الموسم الماضي برصيد 32 هدفا، يعاني مؤخرا من عدم قدرته على إحراز أهداف.





المشكلة لا تكمن بمحمد صلاح وحده، ولكنه تتجاوزه لتشمل فريق ليفربول بأكمله، وأنها أعمق مما يعتقد البعض.





وتلقى، محمد صلاح تلقى انتقادات واسعة بعد غيابه عن التهديف المباريات السابقة بداية من بايرن ميونخ وصولًا بإيفرتون الذي أضاع فرصتين أمام المرمى .





وهذه هي المرة الأولى منذ انضمام صلاح إلى ليفربول التي لا يتمكن خلالها من إحراز إلا هدف وحيد في 6 مباريات، أو لا يتمكن من إحراز أي هدف في 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.









وتلقى، محمد صلاح تلقى انتقادات واسعة بعد غيابه عن التهديف المباريات السابقة بداية من بايرن ميونخ وصولًا بإيفرتون الذي أضاع فرصتين أمام المرمى .





عدسة "صدي البلد" رصدت آراء بعض المشجعين حول هذه الانتقادات الأخيرة للكابتن محمد صلاح.





في البداية يقول محمد عادل، أحد مشجعي كرة القدم: أحب أن أقول لـ الكابتن محمد صلاح إن الشعب المصري يساندك ضد الانتقادات التي تواجهها فأنت نجم ليفربول وأود أن أقول له لا تلتفت لكل هذه الانتقادات أنت أفضل لاعب في العالم.





وأضاف أحمد رجب أحد المشجعين بوجوب أن يهتم محمد صلاح بالكرة فقط وعدم النظر إلى السوشيال ميديا والابتعاد عن وكيل أعماله لأنه السبب في أغلب الانتقادات وهبوط مستواه في الفترة الأخيرة بسبب الإعلانات الأخيرة له.



