ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محمد رجائي: لم يهرب أي تمساح من حديقة الحيوان

الأربعاء 06/مارس/2019 - 02:13 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، عدم صحة ما تردّد من شائعات حول هروب تماسيح من حديقة حيوان الجيزة، خاصة بعد ظهور أحد التماسيح في المهندسين، موضحًا أن هذا الأمر غير وارد تمامًا، ولم ولن يحدث مطلقًا.

وأشار "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "on e"، أنه من غير المعقول سير تمساح من الجيزة إلى المهندسين، كما أن التماسيح الآن في حالة بيات شتوي، ولا تتحرك منذ 4 شهور، ولا يمكن أن تهرب.

وأكد أن بعض الأشخاص قد يمتلكون التماسيح بصورة غير شرعية، وعندما يكبر ويتوحش الحيوان، يتخلصون منه بأي طريقة.

وقال "رجائي": "من وقت للآخر بنشوف تماسيح بتظهر في الترعة، وفي الشارع".

ترشيحاتنا

الأعرج والمغتصب.. جريمة قتل تهز الدرب الأحمر بسبب الزوجة

تعرف على التوصيات الكاملة لمؤتمر نبذ التعصب والفتن الرياضية.. صور

أحمد آدم: أنا أتولدت تحت براد في قهوة.. فيديو

استدعاء وزير التموين إلى البرلمان بسبب المستبعدين من البطاقات

تحول إلى موضة.. شارب طيار هندي يشبه مقود الدراجة

مطربة شهيرة تتعرض للضرب من حبيبها في بث مباشر على انستجرام.. فيديو

واتساب يكشف عن ميزة جديدة من ماسنجر.. احصل عليها بـ 4 خطوات

الأرصاد: الأمطار الغزيرة والرعدية مستمرة غدًا وهذا هو موعد تحسن الطقس

شوقي: جدول الامتحان التجريبي للثانوية العامة نهاية الأسبوع الجاري

انتصار لـ أشرف عبد الباقي: 10 سنين راجل وست ستات ومفيش فايدة

حالة الطقس اليوم الأربعاء 6 /3 /2019 في مصر والدول العربية

نشرة البرلمان.. استدعاء وزير التموين بسبب المستبعدين.. ومشروع قانون لتمكين المرأة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

فيديو

الري: 20 مليار متر مكعب عجزاً في المياه وخطة استراتيجية لسد الفجوة.. فيديو
محمد فضل يكشف تفاصيل مهمة في خطة إقامة بطولة الأمم الأفريقية 2019.. فيديو
ياسر رزق: مصر بيت خبرة للمؤسسات الصحفية العربية
الوزراء: لابد من إعادة هيكلة الصحف الورقية والقيام بالإصلاحات
الري: وزارة الزراعة أكبر مستهلك للمياه باعتبارها عصب الأمن الغذائي في مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟