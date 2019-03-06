محمد رجائي: لم يهرب أي تمساح من حديقة الحيوان

أكد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، عدم صحة ما تردّد من شائعات حول هروب تماسيح من حديقة حيوان الجيزة، خاصة بعد ظهور أحد التماسيح في المهندسين، موضحًا أن هذا الأمر غير وارد تمامًا، ولم ولن يحدث مطلقًا.





وأشار "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "on e"، أنه من غير المعقول سير تمساح من الجيزة إلى المهندسين، كما أن التماسيح الآن في حالة بيات شتوي، ولا تتحرك منذ 4 شهور، ولا يمكن أن تهرب.





وأكد أن بعض الأشخاص قد يمتلكون التماسيح بصورة غير شرعية، وعندما يكبر ويتوحش الحيوان، يتخلصون منه بأي طريقة.



