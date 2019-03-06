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ثقافة

الإسكندرية والفن التشكيلي.. ندوة في مركز الإبداع غداً

الأربعاء 06/مارس/2019 - 02:32 ص
صدى البلد
ينظم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، غدا الخميس، عددا من الفعاليات الثقافية المتنوعة، ضمن مبادرة الإسكندرية لتنشيط الكتابة الابداعية (أكوا)، وذلك بمقر المركز، وسط الإسكندرية.

وتتضمن الفعاليات ندوتين، بعنوان " الإسكندرية و الفن التشكيلي ..البدايات ..التواجد " ، بمشاركة الفنان التشكيلي ماهر جرجس ، الدكتور هاني المرعشلي ، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة طنطا، و أخرى بعنوان " تقنيات سردية " يديرها الأديبان الدكتور محمد خليفة ، الدكتورة سحر شريف، وقراءات قصصية بعنوان " الحكاية و ما فيها " ، يليها تعقيب نقدي، تقديم الكاتب أحمد فضل شبلول .

ويشارك في الورشة عدد من الأدباء و المثقفين و المهتمين بالحركة الثقافية والأدبية والإبداعية في الإسكندرية.

ومبادرة" أكوا" هي خطوة مهمة لتفعيل دور الأدباء فى توجيه العقول نحو فكر هادف وثقافة واعية ، و هى تعنى بجميع الأدباء ، و بخاصة الجدد منهم ، و تسعى لتحقيق أهدافها من خلال إقامة ورش للكتابة الابداعية ، و عقد ندوات و مسابقات أدبية .

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