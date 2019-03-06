أسرع طريقة لتحضير بيتزا كالمحترفين

البيتزا من الأكلات السريعة المحببة للكبار والصغار، لذا جدّدى في طريقة تحضيرها بمذاق أشهر المحلات على طريقة الشيف إلهام فتحي.





المقادير

مشروم شرائح

ملعقة كبيرة صلصة بيتزا جاهزة

ملعقة كبيرة زعتر وريحان

بصلة مقطعة شرائح

2 ملعقة كبيرة الجبن الموتزاريلا مبشور

قطعة من عجينة البف باسترى

ملعقة كبيرة زيت زيتون





طريقة التحضير