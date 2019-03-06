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مرأة

أسرع طريقة لتحضير بيتزا كالمحترفين

الأربعاء 06/مارس/2019 - 02:00 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
البيتزا من الأكلات السريعة المحببة للكبار والصغار، لذا جدّدى في طريقة تحضيرها بمذاق أشهر المحلات على طريقة الشيف إلهام فتحي.

المقادير
مشروم شرائح
ملعقة كبيرة صلصة بيتزا جاهزة
ملعقة كبيرة زعتر وريحان 
بصلة مقطعة شرائح
2 ملعقة كبيرة الجبن الموتزاريلا مبشور
قطعة من عجينة البف باسترى 
ملعقة كبيرة زيت زيتون

طريقة التحضير
أحضري شرائح عجينة الـ"بف باستري" وهى عجينة جاهزة تباع فى المحلات، ووزعي صلصة البيتزا فوقها ثم ضعي طبقة من شرائح البصل والمشروم ثم الجبن المبشور والفلفل والزيتون و القليل من زيت الزيتون فوق البيتزا، وأدخليها الفرن واتركيها لمدة ربع ساعة.
أسرع طريقة لتحضير بيتزا كالمحترفين
أسرع طريقة لتحضير بيتزا كالمحترفين

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