ياريتك فاهمني لـ أنغام تقترب من 3 ملايين مشاهدة

اقتربت أغنية «ياريتك فاهمني» للفنانة أنغام من 3 ملايين مشاهدة، بعد طرحها في 20 فبراير الماضي عبر قناة روتانا الرسمية على "يوتيوب".





الأغنية من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع مادي، حيث تصدرت أغاني ألبومها الجديد «حالة خاصة جدًا» الذي طرحته شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر سوق الـ CD وباقي المتاجر الإلكترونية.





وحققت أغنية «ياريتك فاهمني» تحديدا 2 مليون و911 ألف مشاهدة عبر يوتيوب لتتصدر ترتيب الأكثر استماعًا بين أغاني الألبوم، وجاءت أغنية «بتوصفني بتكسفني» في المركز الثاني برصيد مليون و695، وبعدها الأغنية الرئيسية للألبوم «حالة خاصة جدًا» في المركز الثالث برصيد مليون و324 ألفا.





ويضم ألبوم أنغام الجديد «حالة خاصة جدًا» 14 أغنية، هي:





«حالة خاصة» كلمات: أمير طعيمة - الحان: عزيز الشافعي - توزيع: أحمد ابراهيم

«ياريتك فاهمني» كلمات: نادرعبد الله - ألحان: تامر عاشور - توزيع: مادي

«هتقول لربنا ايه» كلمات: أمير طعيمة - ألحان: مدين - توزيع: احمد ابراهيم

«حبايبنا» كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد حمزة - توزيع: احمد ابراهيم

«على حسك في ايامي» كلمات: جمال الخولي - ألحان: خالد عز - توزيع: احمد ابراهيم

«ولا دبلت» كلمات: نور الدين محمد - ألحان: احمد العتباني - توزيع: احمد ابراهيم

«بقول نسياك» كلمات: احمد المالكي - ألحان: محمد عبية - توزيع: وليد فايد

«نزوة» كلمات: سلطان صلاح - ألحان: خالد عز - توزيع: نادر حمدي

«بتوصفني» كلمات: أمير طعيمة - ألحان: احمد زعيم - توزيع: توما

«هدنة» كلمات: صابر كمال - ألحان: مصطفى العسال - توزيع: محمد العشي

«اساميك الكتيرة» كلمات: أمير طعيمة - ألحان: ايهاب عبد الواحد - توزيع: مادي

«متطمنة» كلمات: أحمد المالكي - ألحان: محمد عبية - توزيع: احمد ابراهيم

«ليلى» كلمات: كاترين معوض - ألحان: هشام بطرس - توزيع: طارق عاكف