ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

علماء يكتشفون آثاراً عمرها ألف عام لحضارة المايا

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:24 ص
حضارة المايا
حضارة المايا
أماني إبراهيم
عثر علماء الآثار على موقع قديم جدا، اكتشفوا من خلاله طقوس حضارة المايا التي يبلغ عمرها ألف عام، وتحتوي على مئات من الأواني الخزفية، والمحروقات، وبقايا العظام، وذلك في كهف بالمكسيك.

هذا الكنز القديم الذي عثر عليه العلماء في جزيرة يوكاتان بالمكسيك، لم يمسه أحد من قبل، ويعتبر جزءا مهما من اكتشاف إمبراطورية المايا، فعلى أنقاض المدينة القديمة تشيتشن إيتزا، وجد الفريق ما يقرب من 200 سفينة خزفية بقيت منذ أكثر من ألف عام، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ إن الأوعية تعود إلى حوالي ألف عام وتحتوي على شظايا العظام والمواد المحترقة التي يجري تحليلها.

وأشار عالم الآثار جييرمو دي أندا، إلى أن استكشاف الكهف بدأ في عام 2018 بعد أن أخبر سكان محليون في الـ"مايا"، خبراء، عن ذلك، واتضح أن الكهف الذي تم اكتشافه، قد لاحظ السكان المحليون وجوده قبل 50 عاما، وقد أخبروا عالم آثار بذلك ولكن ربما ظل الأمر منسيا في المحفوظات الحكومية.

ويقع الكهف، الذي يسمى بالامكو، على بعد 1.7 ميل شرق الهرم الرئيسي في كوكولكان، المعروف أيضًا باسم إل كاستيلو "القلعة".

ويمكن رؤية سلسلة من البحيرات المجرية المعروفة باسم الفجوات الصخرية على سطح موقع تشيتشن إيتزا، ولكن هناك مواقع مائية أخرى غير مكتشفة تحت المعابد.
علماء يكتشفون آثاراً عمرها ألف عام لحضارة المايا
علماء يكتشفون آثاراً عمرها ألف عام لحضارة المايا
علماء يكتشفون آثاراً عمرها ألف عام لحضارة المايا
علماء يكتشفون آثاراً عمرها ألف عام لحضارة المايا

ترشيحاتنا

جهود وزارة الري في التعاون مع الدول الأفريقية.. فيديو

كيت وميجان يجتمعان لأول مرة بعد شائعة الخلافات بينهما

الري: 20 مليار متر مكعب عجزاً في المياه وخطة استراتيجية لسد الفجوة.. فيديو

أسرع رجيم لنسف سمنة الشتاء

600 مليون دولار حجم تجارة الأعضاء بالعالم خلال 2018

الإفتاء توضح معايير اختيار الزوج الصالح حتى لا تندم المرأة.. فيديو

اتحاد الكرة لـ الزمالك: مباراة جوجورماهيا في الكونفيدرالية بحضور 10 آلاف مشجع

ياسر رزق: السيسي أعاد بناء الدولة بمعنى الكلمة

مجدي طلبة: ارتفاع في قيمة الصادرات المصرية بنسبة 15%

اليوم.. محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة داخل محطة مترو الشهداء

نشرة البرلمان.. استدعاء وزير التموين بسبب المستبعدين.. ومشروع قانون لتمكين المرأة

إيقاف سباق دراجات للنساء في بلجيكا لتفوقهن على الرجال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

فيديو

شويكار عن تدهور حالتها الصحية: بينشروا شائعات كل ما البلد تتحسن.. فيديو
جهود وزارة الري في التعاون مع الدول الأفريقية.. فيديو
الري: فترة الإسراف في استهلاك مياه النيل أثرت على ثقافة استخدامها.. فيديو
عبدالمحسن سلامة: دعم الصحف القومية وإيرادات الإعلانات في انخفاض مستمر
الري: 20 مليار متر مكعب عجزاً في المياه وخطة استراتيجية لسد الفجوة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟