علماء يكتشفون آثاراً عمرها ألف عام لحضارة المايا

عثر علماء الآثار على موقع قديم جدا، اكتشفوا من خلاله طقوس حضارة المايا التي يبلغ عمرها ألف عام، وتحتوي على مئات من الأواني الخزفية، والمحروقات، وبقايا العظام، وذلك في كهف بالمكسيك.





هذا الكنز القديم الذي عثر عليه العلماء في جزيرة يوكاتان بالمكسيك، لم يمسه أحد من قبل، ويعتبر جزءا مهما من اكتشاف إمبراطورية المايا، فعلى أنقاض المدينة القديمة تشيتشن إيتزا، وجد الفريق ما يقرب من 200 سفينة خزفية بقيت منذ أكثر من ألف عام، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وقال المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ إن الأوعية تعود إلى حوالي ألف عام وتحتوي على شظايا العظام والمواد المحترقة التي يجري تحليلها.





وأشار عالم الآثار جييرمو دي أندا، إلى أن استكشاف الكهف بدأ في عام 2018 بعد أن أخبر سكان محليون في الـ"مايا"، خبراء، عن ذلك، واتضح أن الكهف الذي تم اكتشافه، قد لاحظ السكان المحليون وجوده قبل 50 عاما، وقد أخبروا عالم آثار بذلك ولكن ربما ظل الأمر منسيا في المحفوظات الحكومية.





ويقع الكهف، الذي يسمى بالامكو، على بعد 1.7 ميل شرق الهرم الرئيسي في كوكولكان، المعروف أيضًا باسم إل كاستيلو "القلعة".



