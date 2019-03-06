مصادر تكشف تفاصيل محاولة سرقة مخزن آثار 18 بسقارة

كشفت مصادر في وزارة الآثار تفاصيل محاولة سرقة مخزن آثار ايروكا رقم 18، التابع لمنطقة آثار سقارة.





وقالت المصادر إنه منذ حوالي شهر ونصف تم فتح المخزن لإجراء جرد له، وفوجئ الأثريون أن صناديق الآثار محطم جزء كبير منها، والآثار مبعثرة علي الأرض، وحينها تم غلق المخزن بقرار من الجهات القضائية.





وأوضحت أن المجلس الأعلى للآثار استأذن من الجهات القضائية في فتح المخزن أمس لجرده علي خلفية الواقعة الأولي، وأثناء فتح المخزن تبين اختفاء تمثال أثري كبير كان موجودًا خلال الزيارة الأولى .





المفاجأة التي فجرتها المصادر، انه بعد البحث، تم العثور علي التمثال الأثري الكبير في مكان خارج المخزن، مما طرح تساؤلات كثيرة حول كيفية خروجه منه، وسر وجوده في المكان الذي تم العثور عليه فيه.



