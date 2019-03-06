البشير يهنئ نظيره السنغالي بإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية

أجرى الرئيس السوداني، عمر البشير، اتصالا هاتفيا بالرئيس السنغالي ماكي سال، مساء الثلاثاء، هنأه خلاله بتجديد ثقة الشعب السنغالي وتوليه فترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت هناك في 24 فبراير.



وأعرب البشير، في الاتصال الهاتفي، عن تهانيه والحكومة والشعب السوداني الحارة للرئيس "سال"، متمنيًا له التوفيق في ولايته الجديدة وللشعب السنغالي المزيد من التقدم والازدهار .



وأكد حرصه على استمرار التعاون وتطوير العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات .



من جهته، وجه الرئيس السنغالي الشكر إلى البشير على اتصاله الهاتفي وتهنئته، مؤكدا الروابط التاريخية بين شعبي البلدين، وتمنياته للسودان بمزيد من التقدم والازدهار .



وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في السنغال فوز ماكي سال في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى بحصوله على 58% من جملة الأصوات.