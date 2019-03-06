بعد مرور 100 عام على كفاح المرأة المصرية.. تعرف على 5 نساء غيرن التاريخ.. صفية زغلول تخلع الحجاب.. وهدى شعراوي ترفع سن الزواج

دائمًا ما كانت المرأة المصرية على مر العصور مساندة وداعمة لقضاياها، وارتبطت بمسيرة النهضة فى كل المجالات التي امتدت قرابة قرن كامل.





وهناك أسماء كثيرة لنساء كن رائدات وغيرن تاريخ مصر والعالم، منهن ما يلي:





1- صفية زغلول (أم المصريين):

أم المصريين كما لقبها الناس، أو السيدة صفية زغلول زوجة الزعيم الراحل سعد زغلول ولدت لعائلة ارستقراطية فوالدها هو مصطفى فهمى باشا والذي يعد من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التاسع عشر، وهى التى خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفى زوجها الزعيم سعد زغلول إلى جزيرة سيشل، وساهمت بشكل مباشر وفعال فى تحرير المرأة المصرية .





كان لها دور فى خلع الحجاب ففى عام 1921 خلعت الحجاب لحظة وصولها مع زوجها سعد زغلول إلى الإسكندرية، كانت مثقفة ثقافة فرنسية، ومنحها سعد الحرية الكاملة لثقته بها، وقيل أنها أول زوجة زعيم سياسى عربى تظهر معه سافرة الوجه دون نقاب فى المحافل العامه والصور، بل وتتسمى على الطريقة الغربية أى باسمه لا اسم عائلتها .





2-هدى شعراوى أول رئيسة للاتحاد النسائى المصرى:





هدى كانت ناشطة مصرية فى مجال حقوق النساء و من أوائل اللاتى نادين بتحرير السيدة المصرية وكانت لها مشاركة مهمة جدا فى ثورة 1919، وقادت أول مظاهرة للسيدات ضد الإنجليز فى الأيام الأولى للثورة، وكانت أول رئيسة للاتحاد النسائى المصرى.





حمّست سيدات الطبقات الراقية اللاتى خرجن فى مظاهرة كبيرة رافعين شعار الهلال مع الصليب ، دليل على الوحدة الوطنية وكانت المظاهرة لنقد الإحتلال ، كما ساعدت على إنشاء مبرة محمد على باشا لمساعدة الأطفال المرضى وهى أول المساعدين فى صنع اتحاد المرأة المصرية المتعلمة وجمعية الرقي الأدبي للسيدات.





هدى شعراوى كانت حريصة على صيانة المرأه من الظُلم الذى تتعرض له فطالبت برفع سن زواج الفتاة لـ 16 سنة على الأقل وطالبت بفتح أبواب التعليم العالى للفتيات وباشتراك السيدات مع الرجال فى حق الانتخاب ووضع قانون يمنع تعدد الزوجات إلا للضرورة ، وطالبت برفع الظُلم و الإهانة الذى يتمثل فى بيت الطاعة .





توفيت هدى شعراوى يوم 13 ديسمبر 1947 بعد أسبوعين من إرسالها خطابا شديد اللهجة للاحتجاج إلى الأمم المتحدة بعد صدور قرار تقسيم فلسطين من قبل الأمم المتحدة؛ وقبلها دعت هدى إلى تنظيم الجهود النسوية لجمع بعض المواد والملابس والتطوع فى التمريض والإسعاف.





وركت العديد من المؤلفات منها عصر الحريم وهو مؤلف يحكى مذكرات المرأة المصرية .





3-باحثة البادية ملك حفنى ناصف :





كاتبة وشاعرة عرفت باسم باحثة البادية والدها الشاعر المصرى حفنى ناصف كانت تتقن للفرنسية والإنجليزية وعملت فى التعليم .





وهى أيضًا ناشطة مصرية فى مجال حقوق الإنسان والمرأة، ومناهضة للاستعمار البريطاني فى مصر إرتبطت بالفيوم منذ زواجها قي عام 1907 من شيخ العرب عبد الستار بك الباسل رئيس قبيلة الرماح الليبية بالفيوم ، وتعتبر ملك ناصف أول امرأة مصرية جاهرت بدعوة عامة لتحرير المرأة، والمساواة بينها وبين الرجل، كما اعتبرت أول فتاة مصرية تحصل على الشهادة الإبتدائية عام 1900. كما حصلت على شهادة فى التعليم العالي لاحقًا.





وأسست باحثة البادية عدة جمعيات، منها: جمعية الاتحاد النسائى التهذيبى، وكانت تضم كثيرات من نساء مصر والبلاد العربية وبعض الأجنبيات، وجمعية للتمريض كانت ترسل الأدوية والأغطية والملابس والأغذية إلى الجهات المنكوبة فى مصر والبلاد العربية.





وكتبت مقالات كثيرة فى جورنال الجريدة وهذا كان بمثابة صورة على التقاليد التى تحرم على النساء التعبير عن رأيهم والمشاركة فى المجتمع، وجمعت مقالاتها فى كتاب اسمه " النسائيات" وكتبت "حقوق النساء".





4-سميرة موسى أول عالمة ذرة فى مصر:





أظهرت نبوغها فى كل مراحل تعليمها وكانت الأولى على مصر فى شهادة التوجيهية التى حصلت عليها سنة 1935، وكان عندها ذاكرة فوتوجرافية تجعلها تحفظ ما تقرأه .





وكان صراع والدتها مع مرض السرطان الدافع الرئيسي وراء اتجاهها إلى دراسة العلوم، دخلت سميرة موسى كلية العلوم وبنبوغها لفتت نظر أستاذها الدكتور مصطفى مشرفة اللى كان بيدرس وقتها فى كلية العلوم وكان اول عميد مصرى للكلية، تم تعيينها معيده فى الكلية، وحصلت على شهادة الماجستير فى موضوع " التواصل الحرارى للغازات".





سافرت إلى إنجلترا لتكمل تعليمها و درست هناك " الإشعاع النووى " و أخذت الدكتوراه فى " الاشعه السينيه وتأثيرها على المواد المختلفه ".





شاركت فى جمعية الطلبه للثقافه العامه التى كان هدفها محو الاميه فى الريف المصرى. و أيضًا كان لها فضل فى الدعوة لاستخدام السلمي للنووى .





وبعد عودتها لمصر أسست هيئة الطاقة الذرية سنة 1980 ، وسافرت وإنجلترا ثم امريكا و درست فى جامعة اوكردج فى ولاية تنيسى و فى سنة 1952 سمحوا لها بعمل بحوث فى معامل جامعة سان لويس فى ولاية ميسورى، و عرض عليها أن تظل تعمل فى امريكا لكنها رفضت ، و قبل رجوعها مصر قاموا بتوجيه دعوة لها لزيارة معامل نووية فى كاليفورنيا .





وهى فى الطريق فى 15 أغسطس 1952 عربيه كاميون صدمت السيارة التى كانت تستقلها و وقعت سيارتها فى واد عميق ،و قفز زميلها من،و كان رجلا هنديا يحضر الدكتوراه و اختفى ولَم يظهر مرة أخرى والتحريات أظهرت إن اسمه كان مستعارا و ان إدارة المفاعل لم ترسل لها من يقوم بتوصيلها ولذلك يقال إن الموساد الاسرائيلى كان وراء الموضوع.





5- مفيدة عبدالرحمن أول محامية فى مصر :

- كانت مفيدة عبدالرحمن أول محامية في مصر، ومن أولى خريجات جامعة فؤاد الأول، وأول من تخرج من النساء في كلية الحقوق، إلى جانب كونها ناشطة وعضوة في عدة منظمات ونائبة في البرلمان لأكثر من 17 عاما، وفى الوقت نفسه كانت زوجة وأما لـ9 أبناء.





والقضية الأولى التي ترافعت فيها هي قضية قتل خطأ، عندما نجحت في إقناع رئيسها في العمل بقدرتها على تولى القضية، فأعطاها الفرصة، وكسبت القضية، وذاع صيتها كمحامية بارعة فأسست مكتبا خاصا للمحاماة بعد عدة أعوام.



