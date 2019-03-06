أسرع رجيم لنسف سمنة الشتاء

أسابيع قليلة وينتهي فصل الشتاء وتبدأ المعاناة من تراكم الدهون حول خصرك وساقيك، ولكن يمكنك التخلص منها عبر اتباع ريجيم سهل وصحي يقدمه موقع "بولد سكاي" الهندي.





وأوضح الموقع أنه يمكنك المواظبة على هذا الريجيم لمدة 30 يوما بجانب ممارسة الرياضة، وستدهشين بالنتيجة.





الإفطار





كوب شاي باللبن بدون سكر + 3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف خبز بلدى





بعد ساعة: ثمرة فاكهة





الغداء:





طبق شوربة كرنب أو طبق شوربة خضار + شريحة من اللحم بدون دهن أو صدر من الدجاج منزوع الدهن بالفرن + كوب من أرز بني.





العشاء:



