إيقاف سباق دراجات للنساء في بلجيكا لتفوقهن على الرجال

تمكنت المتسابقة نيكول هانسلمان من اللحاق بالسباق المخصص للرجال، الأمر الذي تسبب في إيقاف سباق الدراجات الذي تم تخصيصه للسيدات في بلجيكا، ومدته يوما واحدا.





وأعلن منظمو السباق، الذي يعرف بـ "أوملوب هيت نيوسبلاد "، وفقا لما نشره موقع "بي بي سي"، إيقاف الدراجة السويسرية هانسلمان، بعد أن كادت أن تتفوق على المنافسين الآخرين.





وتكمن المشكلة في أن سرعة هانسلمان كانت جيدة للغاية، إذ بدأ سباق الرجال قبل سباق النساء بـ10 دقائق، لكنّها تمكنت من اللحاق بسيارات الدعم الخاصة بسباق الرجال بعد 35 كيلومترًا من مسافة السباق.





وكانت "هانسلمان" متقدمة بفارق دقيقتين على الأقل على النساء الأخريات، عندها طلب منها التوقف والانتظار لإعطاء بعض المسافة بينها وبين سباق الرجال.





وقالت المتسابقة السويسرية لموقع أخبار الدراجات: "كنا نرى سيارات الإسعاف المرافقة لسباق الرجال، وتوقفنا لمدة 5 أو 7دقائق على ما أعتقد، وهذا يقتل فرصتنا في الفوز".





وبينما سمح منظمو سباق الـ 123 كيلومتر لـ"هانسلمان" باستئناف السباق، لم تستطع استعادة سرعتها الأصلية وانتهى السباق بحصولها على المركز الرابع والسبعين، بينما حصدت المتسابقة الهولندية شانتال بلاك المركز الأول.





وأضافت: "لقد اقتربنا كثيرا من الرجال، لذا كان من الواجب علينا أن نتوقف لخلق فجوة زمنية بيننا وبينهم".





وأردفت: "لقد كان الأمر محزنًا بعض الشيء بالنسبة لي، لأنني كنت في مزاج جيد، وعندما طلب مني التوقف، كان هذا دافعا محفزا للأخريات للحاق بي"، لكن السويسريين نظروا الى الجانب المضحك من السباق، وحولوه الى مزحة ودعابة على حساب "هانسلمان" عبر "إنستجرام".



