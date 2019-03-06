ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

إيقاف سباق دراجات للنساء في بلجيكا لتفوقهن على الرجال

الأربعاء 06/مارس/2019 - 03:55 ص
صدى البلد
محمد شحتة
تمكنت المتسابقة نيكول هانسلمان من اللحاق بالسباق المخصص للرجال، الأمر الذي تسبب في إيقاف سباق الدراجات الذي تم تخصيصه للسيدات في بلجيكا، ومدته يوما واحدا.

وأعلن منظمو السباق، الذي يعرف بـ "أوملوب هيت نيوسبلاد "، وفقا لما نشره موقع "بي بي سي"، إيقاف الدراجة السويسرية هانسلمان، بعد أن كادت أن تتفوق على المنافسين الآخرين.

وتكمن المشكلة في أن سرعة هانسلمان كانت جيدة للغاية، إذ بدأ سباق الرجال قبل سباق النساء بـ10 دقائق، لكنّها تمكنت من اللحاق بسيارات الدعم الخاصة بسباق الرجال بعد 35 كيلومترًا من مسافة السباق.

وكانت "هانسلمان" متقدمة بفارق دقيقتين على الأقل على النساء الأخريات، عندها طلب منها التوقف والانتظار لإعطاء بعض المسافة بينها وبين سباق الرجال.

وقالت المتسابقة السويسرية لموقع أخبار الدراجات: "كنا نرى سيارات الإسعاف المرافقة لسباق الرجال، وتوقفنا لمدة 5 أو 7دقائق على ما أعتقد، وهذا يقتل فرصتنا في الفوز".

وبينما سمح منظمو سباق الـ 123 كيلومتر لـ"هانسلمان" باستئناف السباق، لم تستطع استعادة سرعتها الأصلية وانتهى السباق بحصولها على المركز الرابع والسبعين، بينما حصدت المتسابقة الهولندية شانتال بلاك المركز الأول.

وأضافت: "لقد اقتربنا كثيرا من الرجال، لذا كان من الواجب علينا أن نتوقف لخلق فجوة زمنية بيننا وبينهم".

وأردفت: "لقد كان الأمر محزنًا بعض الشيء بالنسبة لي، لأنني كنت في مزاج جيد، وعندما طلب مني التوقف، كان هذا دافعا محفزا للأخريات للحاق بي"، لكن السويسريين نظروا الى الجانب المضحك من السباق، وحولوه الى مزحة ودعابة على حساب "هانسلمان" عبر "إنستجرام".

وردت المتسابقة عليهم مازحة: "ربما كنت والمتسابقات الأخريات أسرع من الرجال، أو ربما كان الرجال بطيئين جدا".

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 6 /3 /2019 بمحافظات مصر

حسام البدري يوضح حقيقة ترك منصبه فى بيراميدز والعودة للتدريب

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين حول الأمطار وحالة الطقس

الإفتاء توضح معايير اختيار الزوج الصالح حتى لا تندم المرأة.. فيديو

أوستن أموتو يكشف شروطه للاستمرار مع المصري البورسعيدي.. فيديو

تعليق مثير من تامر أمين على أغنية شعبان عبد الرحيم الجديدة.. فيديو

أردوغان يهدر مشروع العمر بسبب التحالف مع قطر

ياسر رزق: المواطن المصري يحمل رئيس الجمهورية كل شيء

اقتصاد أوروبا مهدد بالانهيار.. وخبران يتوقعون تفكيك الاتحاد

الخارجية الأمريكية تكشف عن موقفها تجاه احتجاجات الجزائر

كرم جبر: لقائي مع مدبولي خصص لإصلاح الهياكل التمويلية للمؤسسات القومية

إعادة تشغيل أكبر حقل نفطي في ليبيا بعد طرد جماعة مسلحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

فيديو

الري: فترة الإسراف في استهلاك مياه النيل أثرت على ثقافة استخدامها.. فيديو
عبدالمحسن سلامة: دعم الصحف القومية وإيرادات الإعلانات في انخفاض مستمر
الري: 20 مليار متر مكعب عجزاً في المياه وخطة استراتيجية لسد الفجوة.. فيديو
محمد فضل يكشف تفاصيل مهمة في خطة إقامة بطولة الأمم الأفريقية 2019.. فيديو
ياسر رزق: مصر بيت خبرة للمؤسسات الصحفية العربية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟