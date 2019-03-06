السراج: عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا نهاية 2019

أكد رئيس الوزراء الليبي، فايز السراج أن ليبيا ستجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحلول نهاية العام الجاري.





ويتفق هذا التصريح، مع ما أعلنته الأمم المتحدة، بأنها تنوي إجراء الانتخابات في ليبيا يوم 10 ديسمبر، كسبيل لإنهاء الأزمة التي تعصف بها منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي في 2011.





وأوضح السراج أنه التقى مع قائد القوات الليبية، خليفة حفتر في أبو ظبي، من أجل حقن الدماء والوصول إلى صيغة تجنب البلاد الصراع والتصعيد العسكري، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء.



