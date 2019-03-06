ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

اليوم.. انطلاق حملة الكشف عن الأنيميا والتقزم في كفر الشيخ

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:16 ص
صدى البلد
محمود زيدان
تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض "السمنة والتقزم والأنيميا"، لطلاب المرحلة الابتدائية.

وقال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن المبادرة تشترط إعطاء ولي الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو ابنته في الحملة، وشهادة ميلاد الطالب حتى يجري الفحص، أو التعهد بإجرائه في أحد معامل المستشفيات الحكومية ويمد المدرسة بها.

وأضاف أن أعمال الفحص في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض " السمنة والتقزم والأنيميا " لطلاب المرحلة الابتدائية بالمحافظة تستهدف فحص 412 ألفًا و 177 طالبًا في 728 مدرسة، وتنتهي بنهاية شهر أبريل المقبل.

وأوضح المحافظ أن الفحوصات الطبية تجرى للطلاب وصرف العلاج يتم بالمجان، وذلك من خلال عيادات التأمين الصحي في المراكز والمدن. 

ترشيحاتنا

السراج: الإسراع بتوحيد المؤسسات وإنجاز الانتخابات يحلحل الأزمة

جمعة يشيد بتأكيد السيسي مراعاة الحوار الحضاري لثقافة وخصوصيات الآخرين

التضامن: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروّج فيديو دار رعاية بمصر القديمة

ماركا: راموس كان يصور فيلمه الوثائقي أثناء مباراة ريال مدريد وأياكس

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتي نقل بسوهاج

تصريح مفاجئ.. واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

مصرع طفلين وإصابة والدتهما و2 آخرين في غرق سيارة بالمنصورة.. صور

تناول 6 أنواع من الأغذية باستمرار لحماية جسدك من الأمراض

محمد فضل يكشف تفاصيل مهمة في خطة إقامة بطولة الأمم الأفريقية 2019.. فيديو

10 كلمات بديلة عن سجود التلاوة أثناء المواصلات.. فيديو

زلزال عنيف يضرب جزيرة في الفلبين بقوة 5.7 ريختر

استسلام المئات من عناصر داعش في آخر جيب له بسوريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

فيديو

فيديوجراف| الروبوت الفهد
شويكار عن تدهور حالتها الصحية: بينشروا شائعات كل ما البلد تتحسن.. فيديو
جهود وزارة الري في التعاون مع الدول الأفريقية.. فيديو
الري: فترة الإسراف في استهلاك مياه النيل أثرت على ثقافة استخدامها.. فيديو
عبدالمحسن سلامة: دعم الصحف القومية وإيرادات الإعلانات في انخفاض مستمر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟