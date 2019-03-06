اليوم.. انطلاق حملة الكشف عن الأنيميا والتقزم في كفر الشيخ

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض "السمنة والتقزم والأنيميا"، لطلاب المرحلة الابتدائية.





وقال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن المبادرة تشترط إعطاء ولي الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو ابنته في الحملة، وشهادة ميلاد الطالب حتى يجري الفحص، أو التعهد بإجرائه في أحد معامل المستشفيات الحكومية ويمد المدرسة بها.





وأضاف أن أعمال الفحص في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض " السمنة والتقزم والأنيميا " لطلاب المرحلة الابتدائية بالمحافظة تستهدف فحص 412 ألفًا و 177 طالبًا في 728 مدرسة، وتنتهي بنهاية شهر أبريل المقبل.



