تبسم لـ أسماء لمنور تتخطى 1.5 مليون.. وتتصدر أغاني الألبوم

تصدّرت أغنية "تبسم"، ترتيب الأعلى مشاهدة بين أغاني ألبوم الفنانة أسماء لمنور الجديد "أوساط النجوم 2019"، إذ حصدت مليونا و764 ألفا، وذلك بعد طرحه في 13 فبراير الماضي على قناة شركة روتانا على "يوتيوب".





فيما جاءت أغنية "حرقة الظما " في المركز الثاني، بمليون و426 ألف مشاهدة، أما "أفا والله" فجاءت ثالثة بمليون و173 ألفا.





ويضم ألبوم أسماء لمنور الجديد 15 أغنية متنوعة هي: «كل يوم، الحب نعمة، أوساط النجوم، الظروف، أزهم عليه، أخطيت، صنم، تبسم، ششش، أفا والله، سين وجيم، حرقة الظنا، فكر أكثر، يا محترم».



