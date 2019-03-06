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فنانون جمعوا بين الفن والإدارة.. تامر عبد المنعم آخر العائدين.. وسميحة أيوب الأبرز.. وإيهاب فهمى وأحمد شاكر عبد اللطيف أحدث المديرين

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:45 ص
صدى البلد
أحمد البهى
  • نادين تجمع بين الفن والتعليم
  • توفيق عبد الحميد شغل هذا المنصب فى وزارة الثقافة

على الرغم من أن الفنان دائمًا ما يفضل الابتعاد عن العمل الإدارى، إلا أن هناك عددا من الفنانين تميزوا فى الجمع بين الإدارة والفن، خاصة أن تلك المناصب الإدارية دائمًا ما يكون لها صلة بالفن والإبداع، وفى السطور التالية نرصد عددا من الفنانين الذين نجحوا فى الجمع بين الإدارة والفن.

لعل آخر هؤلاء الفنانين الذين تولوا مناصب إدراية بجانب عملهم كفنانين، هو الفنان تامر عبد المنعم والذى تم تعيينه رئيسا لقصر السينما، بقرار من الدكتور أحمد عواض، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وكان عبد المنعم تولى رئاسة القصر منذ يناير ٢٠٠٦ وحتى يونيو ٢٠١١، كما تولى عدة مناصب أخرى داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة، منها تأسيس ورئاسة تحرير مجلة "أبيض وأسود" عام ٢٠٠٨، وشغل منصب المنسق العام لتسويق المُنتج والمحتوي الثقافي بمكتب رئيس الهيئة منذ سبتمبر ٢٠١٧.

الأمر ذاته مع الفنان إيهاب فهمى، والذى تم تعيينه مديرا للمسرح الكوميدى، وقد أكد أنه يهدف إلى عودة النجوم والجمهور إلى مسرح الدولة من خلال أعمال فنية تتمكن من جذب المشاهدين وتلقى نجاحا على المستوى الفنى والجماهيرى.

وهو الأمر ذاته مع الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف الذى صدر قرار فى الآونة الأخيرة بتعيينه مديرا للمسرح القومى، والذى يعد من أعرق المسارح فى تاريخ الفن المصرى، وقد سبقه فى هذا المنصب العديد من الفنانين على رأسهم سيدة المسرح العربى سمية أيوب، والتى شغلت العديد من المناصب فى وزارة الثقافة المصرية، أبرزها رئيس للمسرح الحديث.

المخرج القدير خالد جلال هو الآخر يشغل بعض المناصب الإدارية بجانب عمله كمخرج، حيث يعمل حاليًا رئيس قطاع الإنتاج الثقافى بوزارة الثقافة المصرية.

الفنان توفيق عبد الحميد هو الآخر كان رئيسًا لقطاع الإنتاج الثقافي في وزارة الثقافة المصرية في 20 نوفمبر 2011.

أما الفنانة نادين، فقد فقد تولت منصب المسئول عن الأنشطة الفنية فى إحدى المدارس الكبرى، وقد رفضت أن تترك هذا المجال رغم عودتها للفن العام الماضى.

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