حيل تضمن لك عدم العودة للتدخين مرة أخرى

توجد طرق عديدة يمكن القيام بها لتقليل التوتر المصاحب للإقلاع عن التدخين، ومنها مجموعة حيل لا تترددي في تجربتها يقدمها موقع "Power of Positivity".





1- تساعد التمرينات الرياضية فى الحد من أعراض انسحاب النيكوتين.





2- يمكنك التحدث مع الأصدقاء والعائلة فكلاهما سيساعد فى دعمك و البقاء على المسار الصحيح ويشجعك على الاستمرار حتى لو شعرت أنه مستحيل في ذلك الوقت.





3- جربي شيئا جديدا فسيتم توفير الكثير من الوقت والمال عندما تتخلى عن عادة التدخين ، لذلك سيكون لديك الآن حرية أكبر في تجربة أشياء جديدة. مثل استخدام المال لأخذ دروس طبخ. بهذه الطريقة سيكون لديك مكانا لتوجيه طاقتك. كما سيعطيك دفعة قوية للحصول على مهارة جديدة.





4- حاولى أن يكون لديك روتينا يوميا مليئًا بالأشياء التي تستمتعين بها حتى لا تشعري بالإغراء للعودة إلى الوراء.





5-احيطي نفسك بأناس إيجابيين وتأكدى من أن لديهم اهتمامات جيدة .



