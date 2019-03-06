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توك شو

أشرف عبد الباقي يحتفي بأحمد آدم.. ويهاجم انتصار خلال استضافتها

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:14 ص
صدى البلد
قسم التوك شو
استضاف الفنان أشرف عبد الباقي، ببرنامجه «قهوة أشرف» المذاع على فضائية « الحياة»، كلا من الفنانين أحمد آدم وانتصار؛ حيث حملت الحلقة العديد من المناقشات الجادة والساخرة أيضا. 

بدأت الحلقة بتعليم الفنان أحمد أدم؛ زميله أشرف عبد الباقي لعبة الطاولة على الهواء؛ موضحا أن الأسماء التي يطلق الناس في اللعبة كلها مصطلحات فارسية. 

وأضاف آدم أنه تعلم الطاولة منذ الطفولة؛ مرددا: «انا متربي على القهوة يا بيه».

وتابع آدم ساخر: « أنا أتولدت تحت براد في قهوة يا أشرف.. جاي تقولي بتقعد على قهوة». 

ومن جهتها، استنكرت الفنانة انتصار، الترحاب الفاتر من أشرف عبد الباقي، خلال استضافته لها ببرنامجه، بصحبة أحمد آدم. 

وقالت؛: «بقالك ساعة عمال ترحب بأحمد ادم وتقول النجم الكبير وصاحبي وصديقي، وجاي عليا تقول انتصار بس».

ورد أشرف: « مش هينفع أقول إن فنانة كبيرة ولا قديرة ولا طويلة ولا كلام من ده».. فقالت انتصار: «10 سنين راجل وست ستات ومفيش فايدة».

وفي موقف آخر، أكد "عبد الباقي" أن الممثلة انتصار مثال لعدم الانضباط في المواعيد؛ لافتا إلى أنه عمل معها لمدة 10 سنوات بمسلسل راجل وست ستات. 

وأضاف : «مع العلم أنها ممثلة قديرة قدمت أدورا كبيرة، إلا أنها لا تلتزم بالمواعيد، وحضرت لتصوير البرنامج متأخرة».

وتابع ساخرا: « انتصار من السينما النظيفة، وهي بقى اللي كانت بتنظف السينما وتغسلها». 

وفي زاوية أخري أكد أشرف عبد الباقي، أن مركبات الـ"توك توك" واحدة من المشاريع التي ما زالت لم تقنن بشكل تام في مصر.

ومن جانبه أشار الفنان أحمد آدم؛ إلى أن هناك مشكلات كبيرة مرتقبة مرتبطة بظهور التوك توك، لافتا الى أن الشباب الصغار يفضلون العمل في قيادته سعيا لما يجلبه من مكسب مادي أكبر، مقارنة بالعمل مساعدا لأرباب الحرف.

وقال ادم، إن هذا الأمر سيخلق فجوة في الأيدي العاملة المدربة على الحرف كـ"السباكة والنجارة" خلال الأعوام المقبلة.

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