5 حيل صادمة تخلصك من القلق والاكتئاب

هل تعانين من نوبات القلق والتوتر الشديد من وقت لآخر وتجهلين كيفية التعامل مع تلك المشكلة؛ إليك حيل سريعة لمساعدتك على تجاوز الحياة من دون قلق يقدمها موقع "power of positivity"





1. خذي نفسا عميقا.. فهو يساعد على تخفيف التوتر والحث على الاسترخاء.





3. حاولى الإهتزاز لدقائق .. في المرة المقبلة التي تشعرين فيها بتوتر شديد حاولى أن تهتزي قليلًا وسيبدأ التوتر أن يقل بسهولة.





4. الاستماع إلى الموسيقى .. استخدام الموسيقى المنخفضة يقلل توترك لدرجة لن تتوقعينها.



