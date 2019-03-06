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5 حيل صادمة تخلصك من القلق والاكتئاب

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:30 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعانين من نوبات القلق والتوتر الشديد من وقت لآخر وتجهلين كيفية التعامل مع تلك المشكلة؛ إليك حيل سريعة لمساعدتك على تجاوز الحياة من دون قلق يقدمها موقع "power of positivity"

1. خذي نفسا عميقا.. فهو يساعد على تخفيف التوتر والحث على الاسترخاء.

3. حاولى الإهتزاز لدقائق .. في المرة المقبلة التي تشعرين فيها بتوتر شديد حاولى أن تهتزي قليلًا وسيبدأ التوتر أن يقل بسهولة.

4. الاستماع إلى الموسيقى .. استخدام الموسيقى المنخفضة يقلل توترك لدرجة لن تتوقعينها. 

5. تناول الشوكولاتة الداكنة.. استهلاك الشوكولاتة وغناها بالمغنيسيوم له تأثير مهدئ عميق تحتوي الشوكولاتة الداكنة أيضًا على الثيوبرومين ، الذي يساعد أيضًا على تحسين مزاجك ، والتريبتوفان ، وهو حمض أميني يعد مقدمة لهرمون السيروتونين حاولي أن تحملين حولك مربعين من الشوكولاتة الداكنة باستمرار وتناولها بمجرد شعورك بالتوتر فهى ترفع هرمون السعادة.
5 حيل صادمة تخلصك من القلق والاكتئاب

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