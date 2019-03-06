جواب الحب المتفجر.. مخاوف في لندن من محاولات إرهابية أيرلندية

أثارت 3 قنابل عثر عليها في لندن، مخاوف إرهابية جديدة من الجيش الجمهوري الأيرلندي؛ بعد إرسالها بأختام "حب من أيرلندا".





ويحقق رجال شرطة مكافحة الإرهاب بعد اكتشاف الطرود في مطار هيثرو ومطار مدينة لندن ومحطة واترلو اليوم.





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد اشتعلت النيران في أحد الطرود عندما فتح في مطار هيثرو، وكان من المفترض أن يشتعل الخطابين الآخرين فور وصولهما للعنوان المدون عليهما، ولكن تم إبطالهما من قبل ضباط متخصصين في القنابل.



