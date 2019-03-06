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منوعات

جواب الحب المتفجر.. مخاوف في لندن من محاولات إرهابية أيرلندية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:20 ص
جواب الحب المتفجر
جواب الحب المتفجر
أماني إبراهيم
أثارت 3 قنابل عثر عليها في لندن، مخاوف إرهابية جديدة من الجيش الجمهوري الأيرلندي؛ بعد إرسالها بأختام "حب من أيرلندا".

ويحقق رجال شرطة مكافحة الإرهاب بعد اكتشاف الطرود في مطار هيثرو ومطار مدينة لندن ومحطة واترلو اليوم.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد اشتعلت النيران في أحد الطرود عندما فتح في مطار هيثرو، وكان من المفترض أن يشتعل الخطابين الآخرين فور وصولهما للعنوان المدون عليهما، ولكن تم إبطالهما من قبل ضباط متخصصين في القنابل.

الخطابات الثلاثة التي أُرسلت من أيرلندا إلى لندن ويعلوها قلوب حمراء، معدة للاشتعال والانفجار عند فتحها، ويعتقد مسؤولو الأمن في لندن أن هذه الخطابات بمثابة تحذير من متمردي الجيش الجمهوري الأيرلندي الحقيقي، قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإمكانية وجود حدود أيرلندية قاسية.
جواب الحب المتفجر.. مخاوف في لندن من محاولات إرهابية أيرلندية
جواب الحب المتفجر.. مخاوف في لندن من محاولات إرهابية أيرلندية
جواب الحب المتفجر.. مخاوف في لندن من محاولات إرهابية أيرلندية

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