بعد رد الرقابة .. تحديد موعد عرض فيلم رأس السنة خلال ساعات

علم "صدى البلد" من مصادر تابعة للشركة المنتجة لفيلم "رأس السنة" أنها بصدد الإعلان عن موعد عرض العمل للجمهور في السينمات خلال الساعات القليلة المُقبلة.





وأضافت المصادر، أن الشركة استندت في قرارها إلى تصريحات رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الدكتور خالد عبد الجليل، والتي أكد فيها أنه لا توجد مشاكل في استخراج تصريح عرض الفيلم، وأنها أمور إجرائية.





وتأخرت تصاريح الرقابة على المصنفات الفنية، لعرض فيلم "رأس السنة"، لعدة أسابيع، على الرغم من أن الموعد المحدد لعرضه هو٢٠ من مارس الجاري، وبالرغم من ذلك نفت الرقابة وجود مماطلة في استخراج التصاريح، وأنها مجرد إجراءات.



