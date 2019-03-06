600 مليون دولار حجم تجارة الأعضاء بالعالم خلال 2018

بلغ حجم الاتجار غير المشروع للأعضاء خلال عام 2018، نحو 600 مليون دولار، بحسب ما نشره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.





وخلال مؤتمر بشأن الاتجار بالأشخاص والأعضاء والأنسجة، في جواتيمالا، أكد مسؤولون عن المكتب الأممي أن حجم الإتجار بالأعضاء بشكل غير قانوني وصل إلى 600 مليون دولار، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.



