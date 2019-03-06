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أخبار العالم

600 مليون دولار حجم تجارة الأعضاء بالعالم خلال 2018

الأربعاء 06/مارس/2019 - 05:46 ص
صدى البلد
حسن محرم
بلغ حجم الاتجار غير المشروع للأعضاء خلال عام 2018، نحو 600 مليون دولار، بحسب ما نشره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وخلال مؤتمر بشأن الاتجار بالأشخاص والأعضاء والأنسجة، في جواتيمالا، أكد مسؤولون عن المكتب الأممي أن حجم الإتجار بالأعضاء بشكل غير قانوني وصل إلى 600 مليون دولار، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ومن جانبها، أعلنت السلطات في جواتيمالا أن مشاكل العنف الجنسي والاستغلال والاتجار بالأشخاص شهدت نموا خطيرا خلال الفترة الماضية، موضحا أنها تلقت 159 ادعاء بحدوث جرائم مرتبطة باستغلال الأشخاص، و274 شكوى بخصوص الاتجار بالبشر، إضافة إلى 10811 دعوى عن العنف الجنسي.

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