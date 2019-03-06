ماركا: راموس كان يصور فيلمه الوثائقي أثناء مباراة ريال مدريد وأياكس

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، في تقرير لها، صباح اليوم الأربعاء، عن أن سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، كان يصور فيلما وثائقيا عن مسيرته، أثناء لقاء الفريق الملكي مع أياكس أمستردام، مساء الثلاثاء، والذي مُني فيه فريقه بـ4 أهداف مقابل هدف وحيد له.





وغاب راموس عن المشاركة في المباراة التي أقيمت في ملعب سانتياجو برنابيو بسبب حصوله على إنذار في لقاء الذهاب وتم إيقافه.





وأشار التقرير إلى أن ذلك الفيلم التسجيلي سيصدر عن شركة "أمازون" الأمريكية لبثه في وقت لاحق.



