ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ماركا: راموس كان يصور فيلمه الوثائقي أثناء مباراة ريال مدريد وأياكس

الأربعاء 06/مارس/2019 - 05:30 ص
صدى البلد
محمد شحتة
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، في تقرير لها، صباح اليوم الأربعاء، عن أن سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، كان يصور فيلما وثائقيا عن مسيرته، أثناء لقاء الفريق الملكي مع أياكس أمستردام، مساء الثلاثاء، والذي مُني فيه فريقه بـ4 أهداف مقابل هدف وحيد له.

وغاب راموس عن المشاركة في المباراة التي أقيمت في ملعب سانتياجو برنابيو بسبب حصوله على إنذار في لقاء الذهاب وتم إيقافه.

وأشار التقرير إلى أن ذلك الفيلم التسجيلي سيصدر عن شركة "أمازون" الأمريكية لبثه في وقت لاحق.

وأوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" راموس، لمباراة إضافية، حال تأهل ريال مدريد لربع النهائي، بسبب تعمده الحصول على إنذار في لقاء الذهاب.
ماركا: راموس كان يصور فيلمه الوثائقي أثناء مباراة ريال مدريد وأياكس
ماركا: راموس كان يصور فيلمه الوثائقي أثناء مباراة ريال مدريد وأياكس

ترشيحاتنا

مصر تشارك بانطلاق فعاليات بورصة برلين السياحية.. اليوم

الإفتاء توضح معايير اختيار الزوج الصالح حتى لا تندم المرأة.. فيديو

ياسر رزق: السيسي أعاد بناء الدولة بمعنى الكلمة

اقتصاد أوروبا مهدد بالانهيار.. وخبران يتوقعون تفكيك الاتحاد

الخارجية الأمريكية تكشف عن موقفها تجاه احتجاجات الجزائر

تحول إلى موضة.. شارب طيار هندي يشبه مقود الدراجة

ننشر مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء

فجر اليوم.. بعثة الأهلي تغادر إلى الكونغو لملاقاة فيتا كلوب بدوري الأبطال

محمد فضل يكشف تفاصيل مهمة في خطة إقامة بطولة الأمم الأفريقية 2019.. فيديو

نشرة البرلمان.. استدعاء وزير التموين بسبب المستبعدين.. ومشروع قانون لتمكين المرأة

أوستن أموتو يكشف شروطه للاستمرار مع المصري البورسعيدي.. فيديو

نائب: يجب زيادة أجور المعلمين لتلائم الأوضاع الاقتصادية الحالية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

فيديو

جهود وزارة الري في التعاون مع الدول الأفريقية.. فيديو
الري: فترة الإسراف في استهلاك مياه النيل أثرت على ثقافة استخدامها.. فيديو
عبدالمحسن سلامة: دعم الصحف القومية وإيرادات الإعلانات في انخفاض مستمر
الري: 20 مليار متر مكعب عجزاً في المياه وخطة استراتيجية لسد الفجوة.. فيديو
محمد فضل يكشف تفاصيل مهمة في خطة إقامة بطولة الأمم الأفريقية 2019.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟