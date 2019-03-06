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فن

تامر حسني يجتاز المليون الـ21 بـ ناسيني ليه.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
سعيد فراج
تجاوز الفنان تامر حسني حاجز المليون الـ 21 من حيث المشاهدة لأحدث كليباته «ناسيني ليه»، والذي طرحه يوم 16 فبراير، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

وحقق كليب "ناسيني ليه" لـ تامر حسني، تحديدا، 21 مليونا و203 آلاف مشاهدة خلال 18 يومًا فقط، ليواصل تواجده ضمن المراكز الأولى في قائمة الأعلى مشاهدة على يوتيوب (تريند). 

«ناسيني ليه» من ضمن أغاني ألبوم تامر حسني الأخير «عيش بشوقك»، وهي من كلمات: تامر حسين، ألحان: تامر علي، توزيع موسيقي: وسام عبد المنعم، مكساج: هاني محروس، ماستر: أمير محروس، والكليب فكرة: تامر حسني، واخراج: سعيد الماروق. 

وتصدر تامر حسني ترتيب ألبومات عام 2018 بمشاهدات ألبومه "عيش بشوقك" التي وصلت إلى ربع مليار "يوتيوب".

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