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أخبار العالم

الأوقاف الفلسطينية ترفض قرار الاحتلال بإغلاق باب الرحمة بالمسجد الأقصى

الأربعاء 06/مارس/2019 - 05:35 ص
صدى البلد
حسن محرم
أعلنت وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس، رفض الامتثال لأمر محكمة إسرائيلية، بإغلاق باب الرحمة، الخاص بالمسجد الأقصى.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الروسية عن منظمة "عير عميم" الإسرائيلية غير الحكومية أن محكمة إسرائيلية أمهلت مجلس الأوقاف الإسلامية حتى العاشر من مارس لاتخاذ موقف بشأن إغلاق باب الرحمة.

ورغم إعلان مجلس الأوقاف رفضه الامتثال لهذا القرار، إلا أنه من المتوقع أن تقرر المحكمة إغلاق الباب، حيث أمرت الشرطة الإسرائيلية بذلك.

ومن المتوقع أن يثير القرار ردود أفعال قوية بين المسلمين، بحسب تحذيرات لمنظمة "عير عميم".

وأغلق باب الرحمة منذ القرن الثاني عشر على الجانب المواجه للجزء الخارجي من الحرم القدسي، لكن الجزء الداخلي منه بقى متاحا من الجانب المطل على الحرم، حتى أغلق بأمر إسرائيلي عام 2003 خلال الانتفاضة الثانية.

وفي منتصف فبراير الماضي، دخل مسؤولون من الأوقاف ومصلون الأقصى من باب الرحمة، وتسبب تدخل الشرطة الإسرائيلية في اشتباكات مع المصلين.

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