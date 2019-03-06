دراسة تكشف السن الحقيقية للسعادة

على الرغم من أن تدفق العمر يشكل هاجسًا كبيرًا للكثيرين، إلا أن دراسة حديثة كشفت عن أن أسرار السعادة الحقيقية توجد في العمر المتقدم.





وبحسب دراسة جديدة نشرتها مجلة "علم النفس التجريبي" العلمية، فإن بلوغ سن السبعين من العمر يجعل الإنسان أكثر سعادة مقارنة بالمراحل العمرية السابقة.





وعلل الباحثون الربط بين السعادة وتقدم السن، إنه في هذه السن يتوقف عن ملاحظة غضب الأشخاص من حوله، تماما مثل الأطفال، مشيرين إلى أن الإنسان يتشجع في هذا السن على الحياة بشكل أكبر.





وبتحليل السعادة والسن، بيَّن الباحثين أن الإنسان يكون أقل سعادة في منتصف العمر، حيث يعيش في مستويات خوف وغضب مرتفعة.





وأجرى الباحثون الدراسة على نحو 10 آلاف مشترك بكافة المراحل العلمية، إذ خضعوا إلى سلسلة من التجارب والأبحاث.



