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منوعات

دراسة تكشف السن الحقيقية للسعادة

الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:40 ص
صدى البلد
حسن محرم
على الرغم من أن تدفق العمر يشكل هاجسًا كبيرًا للكثيرين، إلا أن دراسة حديثة كشفت عن أن أسرار السعادة الحقيقية توجد في العمر المتقدم.

وبحسب دراسة جديدة نشرتها مجلة "علم النفس التجريبي" العلمية، فإن بلوغ سن السبعين من العمر يجعل الإنسان أكثر سعادة مقارنة بالمراحل العمرية السابقة.

وعلل الباحثون الربط بين السعادة وتقدم السن، إنه في هذه السن يتوقف عن ملاحظة غضب الأشخاص من حوله، تماما مثل الأطفال، مشيرين إلى أن الإنسان يتشجع في هذا السن على الحياة بشكل أكبر.

وبتحليل السعادة والسن، بيَّن الباحثين أن الإنسان يكون أقل سعادة في منتصف العمر، حيث يعيش في مستويات خوف وغضب مرتفعة.

وأجرى الباحثون الدراسة على نحو 10 آلاف مشترك بكافة المراحل العلمية، إذ خضعوا إلى سلسلة من التجارب والأبحاث.

وعلقت لورا جيرمن، إحدى الباحثات المشاركات في الدراسة: "إدراك الإنسان لمشاعر الغضب والحزن يصبح أقل مع التقدم في العمر، في حين يزداد إدراكه للسعادة، أي يصبح أكثر تفاؤلا".

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